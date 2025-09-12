Το μέλλον του στην Μάντσεστερ Σίτι «έδεσε» ο Ρίκο Λιούις, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Citizens μέχρι το 2030.

Η Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισε να επιβραβεύσει τον Ρίκο Λιούις με νέο συμβόλαιο, καθώς ο 20χρονος μπακ επέκτεινε τη συνεργασία του με τους Citizens μέχρι το 2030.

Ο Λιούις, γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της ομάδας, αποτέλεσε στόχο της Νότιγχαμ Φόρεστ στο φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο, ωστόσο η Σίτι είχε ρίξει... άκυρο στην προσπάθειά της να τον κάνει δικό της απορρίπτοντας πρόταση ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Πριν από τρία χρόνια και σε ηλικία 17 ετών, ο Λιούις πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Citizens έχοντας καταγράψει έκτοτε συνολικά 97 εμφανίσεις. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2028, προτού οι δύο πλευρές δώσουν τα χέρια τους για ακόμη δύο χρόνια.