Μάντσεστερ Σίτι: «Έδεσε» τον Λιούις με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030
Η Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισε να επιβραβεύσει τον Ρίκο Λιούις με νέο συμβόλαιο, καθώς ο 20χρονος μπακ επέκτεινε τη συνεργασία του με τους Citizens μέχρι το 2030.
Ο Λιούις, γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της ομάδας, αποτέλεσε στόχο της Νότιγχαμ Φόρεστ στο φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο, ωστόσο η Σίτι είχε ρίξει... άκυρο στην προσπάθειά της να τον κάνει δικό της απορρίπτοντας πρόταση ύψους 30 εκατ. ευρώ.
Πριν από τρία χρόνια και σε ηλικία 17 ετών, ο Λιούις πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Citizens έχοντας καταγράψει έκτοτε συνολικά 97 εμφανίσεις. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2028, προτού οι δύο πλευρές δώσουν τα χέρια τους για ακόμη δύο χρόνια.
We're delighted to announce that Rico Lewis has extended his contract at City until 2030 ✍️ pic.twitter.com/obJz6LbGwd— Manchester City (@ManCity) September 12, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.