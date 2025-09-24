Τα χειρότερα νέα επιβεβαιώθηκαν για τον Τζιοβάνι Λεόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του με τη Λίβερπουλ και τρέχει πλέον να προλάβει το τέλος της φετινής σεζόν.

«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη-πρόκριση της Λίβερπουλ απέναντι στη Σαουθάμπτον, καθώς στο «Ανφιλντ» πλέον μετρούν την πρώτη μεγάλη απώλεια της φετινής σεζόν. Ο λόγος για τον νεαρό Ιταλό στόπερ, Τζιοβάνι Λεόνι, που αποκτήθηκε φέτος το καλοκαίρι από την Πάρμα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο στο ντεμπούτο του με την κόκκινη φανέλα και κινδυνεύει να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Από την πρώτη στιγμή ο τραυματισμός του Λεόνι είχε σημάνει συναγερμό στο ιατρικό επιτελείο της Λίβερπουλ και τα ρεπορτάζ επιβεβαιώνουν πως μιλάμε για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 18χρονος στόπερ υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες, θέτοντας πλέον ως στόχο προλάβει να είναι έτοιμος για το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Πρόκειται φυσικά για ένα εφιαλτικό ντεμπούτο που μέχρι εκείνο το σημείο ωστόσο έβαινε με υποσχόμενους ρυθμούς! Η εμφάνιση του Λεόνι άλλωστε χαρακτηρίστηκε εντυπωσιακή από τα αγγλικά μίντια, όμως τα χαμόγελα για την απόδοσή του κόπηκαν απότομα στη φάση του 81΄, όταν ο Ιταλός αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή κρατώντας το γόνατό του.