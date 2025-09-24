Λίβερπουλ: Σοκ με Λεόνι, υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του!
«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη-πρόκριση της Λίβερπουλ απέναντι στη Σαουθάμπτον, καθώς στο «Ανφιλντ» πλέον μετρούν την πρώτη μεγάλη απώλεια της φετινής σεζόν. Ο λόγος για τον νεαρό Ιταλό στόπερ, Τζιοβάνι Λεόνι, που αποκτήθηκε φέτος το καλοκαίρι από την Πάρμα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο στο ντεμπούτο του με την κόκκινη φανέλα και κινδυνεύει να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
Από την πρώτη στιγμή ο τραυματισμός του Λεόνι είχε σημάνει συναγερμό στο ιατρικό επιτελείο της Λίβερπουλ και τα ρεπορτάζ επιβεβαιώνουν πως μιλάμε για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 18χρονος στόπερ υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες, θέτοντας πλέον ως στόχο προλάβει να είναι έτοιμος για το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου.
Πρόκειται φυσικά για ένα εφιαλτικό ντεμπούτο που μέχρι εκείνο το σημείο ωστόσο έβαινε με υποσχόμενους ρυθμούς! Η εμφάνιση του Λεόνι άλλωστε χαρακτηρίστηκε εντυπωσιακή από τα αγγλικά μίντια, όμως τα χαμόγελα για την απόδοσή του κόπηκαν απότομα στη φάση του 81΄, όταν ο Ιταλός αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή κρατώντας το γόνατό του.
🚨⚠️ Liverpool centre back Giovanni Leoni has torn his ACL and will be out for several months.
After excellent debut in League Cup last night with also Arne Slot very happy, an unlucky injury for Leoni who will try to be back before the end of the season. pic.twitter.com/TWFvj5jKfY— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2025
Rewind of Giovanni Leoni injury🚑pic.twitter.com/ybh00fgvut https://t.co/38y947qeKP— LFC FanPage (@adel24789758) September 23, 2025
