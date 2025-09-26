Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ εξήγησε σε μέσο του Μπράιτον για ποιον λόγο ο 19χρονος στράικερ έχει ξεχωρίσει από τον πρώτο του καιρό στο Νησί, αλλά και τον παίκτη που συμβουλεύεται.

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης (23/9), ο Στέφανος Τζίμας πήρε για πρώτη φορά το «χρίσμα» της αρχικής εντεκάδας στην Μπράιτον, στο ματς του League Cup με αντίπαλο την Μπάρνσλεϊ για τον 4ο γύρο του θεσμού. Στο ίδιο παιχνίδι φυσικά πήρε χρόνο συμμετοχής και ο Μπάμπης Κωστούλας (που αντικατέστησε τον Τζίμα), με τους «Γλάρους» να προκρίνονται εύκολα με 6-0.

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο τεχνικός του συλλόγου, Φαμπιάν Χίρτσελερ δήλωσε ικανοποιημένος από την πρόοδο που σημειώνει ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, στάθηκε όμως λίγο περισσότερο στον Τζίμα. Σε σχετική ερώτηση από το τοπικό μέσο, ''The Argus'', ο 32χρονος προπονητής τόνισε πως ο Τζίμας είναι εξαιρετικός σκόρερ και έχει την ευκαιρία να μάθει στο πλάι του Ντάνι Γουέλμπεκ, ενώ είναι και πολύ εργατικός.

«Ελπίζω πολλά. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να μάθει από τον επαγγελματισμό του Ντάνι, πώς προετοιμάζεται για τα παιχνίδια, πώς προετοιμάζεται στις προπονήσεις, πώς προετοιμάζεται ως ηγέτης. Δεύτερον, φυσικά, είναι εξαιρετικός σκόρερ, όπως ο Γουέλμπεκ. Ξέρει πού βρίσκεται η εστία και έχει μερικές εξαιρετικές κινήσεις μέσα στην περιοχή. Από τις πρώτες στιγμές που ο Στέφανος μπήκε σε αυτό το κλαμπ, θέλει να μάθει. Από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Ντάνι. Πιστεύω ότι αυτή είναι η νοοτροπία του και θα μάθει γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά.