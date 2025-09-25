Αμερικανικό fund με επικεφαλής τον Μπρούκλιν Ίρικ θέλει να αγοράσει την Τότεναμ και να... ταράξει τα νερά του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Και η... απόβαση των ΗΠΑ στο αγγλικό ποδόσφαιρο υπόσχεται να λάβει συνέχεια, αφού η Τότεναμ έχει μπει στη σειρά. Όπως μετέδωσε η Sun, ένα αμερικανικό fund του οποίου ηγείται ο πρώην DJ και επιχειρηματίας, Μπρούκλιν Ίρικ, κατέθεσε πρόταση που αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξαγορά της!

Υπενθυμίζουμε πως οι Spurs βρίσκονται σε... κρίσιμο σημείο, μιας και πριν λίγο καιρό παραιτήθηκε από τη θέση του CEO ο Ντάνιελ Λέβι. Ο Ίρικ έχει δημιουργήσει μια ομάδα 12 ατόμων, η οποία αποτελείται από επενδυτές του NFL και του NBA, και στόχος του είναι να κάνει δικό του τον λονδρέζικο σύλλογο. Μάλιστα, υπόσχεται πως αν τα καταφέρει, θα ρίξει στην αγορά περίπου 1,5 ακόμα δις!

Ο 41χρονος πρώην DJ έχει το όραμα που αποκαλεί «Tottenham 3.0» και πιστεύει πως το club διαθέτει τα πάντα, ισχυρό brand name, γήπεδο και προπονητικό κέντρο, ώστε να εκτοξευτεί με την κατάλληλη οικονομική επένδυση. Το fund από τις ΗΠΑ φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους ιθύνοντες των Spurs.