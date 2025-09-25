Ο Ρίο Νγκουμόχα, ο 17χρονος wonderkid που έσκασε σαν κεραυνός στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Reds.

Λίγοι μπορούν να φουσκώνουν το στήθος τους με περηφάνια για τα κατορθώματά τους στο ντεμπούτο τους όπως εκείνος... Τον προηγούμενο μήνα άλλωστε, από ακόμα μια φιγούρα των ακαδημιών, ανάγκασε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και ιδίως τους οπαδούς της Λίβερπουλ να μάθουν για τα καλά το όνομά του.

Στην πρώτη του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα των Reds, ο Ρίο Νγκουμόχα, υπέγραψε την απόδραση της ομάδας από την έδρα της Νιούκαστλ σκοράροντας το νικητήριο γκολ στο 90΄+10΄για να διαμορφώσει το τελικό 3-2 και να αναγκάσει τους φίλους της Λίβερπουλ να ψάξουν το όνομά του.

Έκτοτε ο 18χρονος επιθετικός έχει καταγράψει ακόμα τέσσερις παρουσίες με την πρώτη ομάδα κι έπεισε τους ιθύνοντες του κλαμπ να του προσφέρουν το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Όπως έγινε γνωστό, εκείνος πήρε τη σκυτάλη και υπέγραψε, δεσμεύοντας το μέλλον του στην κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ.

Ως προϊόν των ακαδημιών της Τσέλσι, ο Νγκουμόχα άλλαξε «στρατόπεδο» τον Σεπτέμβριο του 2024 όταν ενσωματώθηκε στις αντίστοιχες της Λίβερπουλ και μόλις ένα χρόνο αργότερα κατάφερε να χτυπήσει με πειθώ την πόρτα της πρώτης ομάδας.