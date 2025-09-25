Ο Μπάμπης Κωστούλας έβαλε κι άλλα λεπτά στη... δεξαμενή του με την Μπράιτον και μια από τις ενέργειές του στον αγώνα κόντρα στην Μπάρνσλεϊ κέρδισε την αποθέωση του προπονητή του, Φαμπιάν Χίρτσελερ.

Βήμα-βήμα, ο Μπάμπης Κωστούλας προσαρμόζεται στη νέα του πραγματικότητα, στο επίπεδο της Premier League και στην Μπράιτον. Τόσο αυτός, όσο και ο Στέφανος Τζίμας πήραν ξανά χρόνο συμμετοχής για τους Γλάρους στο παιχνίδι του League Cup.

Και μπορεί να μη συμμετείχαν με γκολ ή ασίστ σε κάποιο από τα έξι τέρματα της ομάδας τους, όμως τράβηξαν τα βλέμματα με τις ενέργειές τους. Μάλιστα, ο Φαμπιάν Χίρτσελερ έφτασε στο σημείο να χρησιμοποιήσει μια από τις ενέργειες του Κωστούλα ως παράδειγμα, δείχνοντάς τη με video στα αποδυτήρια.

Με το ματς στο 4-0 υπέρ της Μπράιτον, ο 18χρονος Έλληνας σπρίνταρε από τα όρια της περιοχής της Μπάρνσλεϊ μέχρι και το «γαλανόλευκο» μισό για να πιέσει τον αντίπαλό του και εν τέλει να τον κόψει, ξεκινώντας τη μετάβαση από την οποία προέκυψε το πέμπτο γκολ των Γλάρων. Ο Χίρτσελερ έχει πολλάκις πει πως η ταυτότητα της ομάδας του είναι η έντασή της και αποθέωσε τον Κωστούλα, εξηγώντας στους υπόλοιπους παίκτες πως ζητά αυτή ακριβώς τη νοοτροπία σε κάθε συνθήκη του παιχνιδιού.

Δείτε στο 09:11 την ενέργεια του Κωστούλα:

«Έδειξα στα παιδιά στα αποδυτήρια σε video αυτό που έκανε ο Μπάμπης. Το είπα και σε εκείνον ότι αν δουλεύει σκληρά και κάνει τα βασικά πράγματα σωστά, ίσως να μην ανταμείβεται με ένα γκολ, όμως θα έχει κάνει τη δουλειά για να πάρουμε πίσω την μπάλα. Την επόμενη φορά θα κάνει κάποιος άλλος τη δουλειά για να σκοράρει εκείνος. Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την ομαδικότητα, με το να είναι ο ένας εκεί για τον άλλον», δήλωσε ο Γερμανός προπονητής για τον Κωστούλα.