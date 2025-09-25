Ο Άντερσον Λουίς ντε Αμπρέου Ολιβέιρα έχει μπελάδες, αφού καλείται να πληρώσει 167.000 ευρώ για καθυστερημένες πληρωμές διατροφής, διαφορετικά θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 30 ημερών.

Ο άλλοτε αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άντερσον Λουίς ντε Αμπρέου Ολιβέιρα, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας για οικονομικές και νομικές υποθέσεις στην πατρίδα του, το Πόρτο Αλέγκρε.

Σύμφωνα με δικαστική απόφαση, ο 37χρονος πρώην διεθνής καλείται να πληρώσει άμεσα το ποσό των 167.000 ευρώ για καθυστερημένες πληρωμές διατροφής. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να εκτίσει ποινή 30 ημερών φυλάκισης σε καθεστώς πλήρους εγκλεισμού. Εάν οι φυλακές είναι γεμάτες, προβλέπεται “ημι-ανοιχτό” καθεστώς, που του επιτρέπει να εργάζεται ή να σπουδάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας και να επιστρέφει το βράδυ.

Η υπόθεση αφορά οφειλές διατροφής που εκκρεμούσαν έως τον Ιούλιο και εμπλέκονται ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Άντερσον, ο οποίος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην μέσος έχει νομικά θέματα. Το 2020 είχε ερευνηθεί για ξέπλυμα χρημάτων μέσω κρυπτονομισμάτων, σε υπόθεση ύψους 5,55 εκατομμυρίων ευρώ στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Στην καριέρα του, ο Άντερσον ξεχώρισε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας και το Champions League το 2008. Παράλληλα, ήταν μέλος της εθνικής Βραζιλίας που κατέκτησε το Κόπα Αμέρικα το 2007 και πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου το 2008.

