Ο Βίκτορ Γιόκερες που έχοντας κάνει την Ευρώπη να παραμιλά με τη συνέπειά του στο σκοράρισμα, εντάχθηκε στην Άρσεναλ, είναι ο κορυφαίος επιθετικός της σεζόν.

Ο Γιόκερες βραβεύτηκε στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας ως ο κορυφαίος στράικερ της σεζόν. Έχοντας πέρυσι 63 γκολ με τις Σπόρτινγκ και Εθνικη Σουηδίας ο νυν παίκτης της Άρσεναλ δήλωσε: «Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι με βοήθησαν. Εχω καταπληκτικές αναμήσεις από τη Σπόρτινγκ. Ημουν πεινασμένος για το γκολ και είναι τιμή για μένα που παίρνω το βραβείο του πρώτου σκόρερ».