Χρυσή Μπάλα: Ο Βίκτορ Γιόκερες αναδείχθηκε κορυφαίος επιθετικός της χρονιάς!
Ο Γιόκερες βραβεύτηκε στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας ως ο κορυφαίος στράικερ της σεζόν. Έχοντας πέρυσι 63 γκολ με τις Σπόρτινγκ και Εθνικη Σουηδίας ο νυν παίκτης της Άρσεναλ δήλωσε: «Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι με βοήθησαν. Εχω καταπληκτικές αναμήσεις από τη Σπόρτινγκ. Ημουν πεινασμένος για το γκολ και είναι τιμή για μένα που παίρνω το βραβείο του πρώτου σκόρερ».
Ewa Pajor & Viktor Gyökeres are our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯#trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/exXgcJ0FHt— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
