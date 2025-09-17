Η Μάνστεστερ Σίτι δεν λογαριάζει το χρήμα ακόμα και στις εφηβικές ηλικίες, προσφέροντας μισό εκατομμύριο ευρώ για να κάνει δικό της επιθετικό ηλικίας.... 14 ετών!

Φιλ Φόντεν, Ρίκο Λιούις, Όσκαρ Μπομπ, Κόουλ Πάλμερ είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που καλλιεργήθηκαν στις ακαδημίες της Σίτι κι έκτοτε έχουν κάνει το μεγάλο βήμα για την Premier League. Χρόνο με το χρόνο οι Citizens αποδεικνύουν πως έχουν μια από τις καλύτερες ακαδημίες στην Αγγλία, όμως για να διατηρηθούν στις κορυφές ορισμένες φορές οφείλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω ώστε να νικήσουν τον ανταγωνισμό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόκτηση του του 14χρονου επιθετικού Γουίλιαμ Στάνλεϊ-Τζόουνς από τη Μπέρνλι, για τον οποίο έβγαλαν από τα ταμεία το ποσό των 500 χιλιάδων ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Γεννηθείς το 2011 ο νεαρός Άγγλος έχει καταπλήξει άπαντες στον σύλλογο, με τη «Sun» να αποκαλύπτει πως οι Citizens κατάφεραν να τον πείσουν να επιλέξει τις δικές τους ακαδημίες και να δεσμευτεί με συμβόλαιο εξαετούς διάρκειας.

Οι σχετικές υπογραφές βέβαια θα πέσουν όταν ο Γουίλιαμ Στάνλεϊ-Τζόουνς έχει κλείσει τα 17 χρόνια, όπως ορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί της UEFA, αλλά μέχρι τότε θα μπορεί να ενσωματωθεί κανονικά στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι που επένδυσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ποντάροντας στο μέλλον.

William Stanley-Jones (14) has transferred from Burnley to Manchester City’s academy for around £450,000. A bold move for such a young talent, continuing City’s tradition of nurturing elite youth prospects. #ManCity #youth #burnley pic.twitter.com/8hXUlp8qAK September 6, 2025

Ήδη πάντως οι Citizens πρέπει να νιώθουν αρκετά ικανοποιημένοι με την επιλογή τους, καθώς στο ντεμπούτο του ο πιτσιρικάς κατάφερε να σκοράρει ένα γκολ και δυο ασίστ στο ντεμπούτο του με τη γαλάζια φανέλα.