Ο νεαρός άσος φιλοξενήθηκε μαζί με συμπαίκτες του σε Q&A των «Γλάρων», απαντώντας τόσο για την προσαρμογή του στο Νησί όσο και για το... γούρι του.

Ξεκαρδιστική ήταν η απάντηση που έδωσε ο Μπάμπης Κωστούλας σε Q&A της Μπράιτον, όταν ρωτήθηκε για το αν έχει κάποιο γούρι πριν ή κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Ο νεαρός Έλληνας στράικερ που προπονείται σκληρά έτσι ώστε να πάρει την πρώτη του ευκαιρία στην Premier League, έδωσε μια απάντηση που έκανε άπαντες να γελάσουν.

Πριν από αυτό βέβαια, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση αναφορικά με την προσαρμογή στο νέο του περιβάλλον, λέγοντας πως πλέον είναι όλα όπως πρέπει, ενώ αποκάλυψε ότι πήρε και δίπλωμα οδήγησης!

«Ναι, η αλήθεια είναι πως παίρνει λίγο καιρό να εγκατασταθείς. Όμως πλέον έχω προσαρμοστεί σε όλα. Μετά από δυο μήνες, ίσως τρεις. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Επίσης είμαι μικρός, δεν είχα άδεια οδήγησης. Έδωσα όμως τις εξετάσεις και τώρα είμαι εντάξει».

Έπειτα, στο ερώτημα αναφορικά με τα γούρια, ο Κωστούλας έχοντας ήδη αρχίσει και ο ίδιος να... γελάει, γνωστοποίησε πως το δικό του (σσ γούρι) ήταν την περασμένη σεζόν το να φοράει το ίδιο εσώρουχο στα παιχνίδια! Ωστόσο, πλέον δεν το έχει στη διάθεσή του, και ευχήθηκε να βρει ένα νέο!

«Πέρυσι είχα μια... συνήθεια. Πως να το πω; Με τα εσώρουχα! Ναι, φορούσα το ίδιο! Αλλά ξέρεις, το φορούσα μόνο στα παιχνίδια. Όμως δεν το έχω μαζί μου. Ελπίζω ότι θα βρω ένα καινούργιο. Θα βρω ένα καινούργιο»!

Talking all things superstitious with Babis, Joel and Oli in this week's episode of Brighton Unlocked... 👀🔮 pic.twitter.com/rzyW0iUi2U — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 17, 2025

