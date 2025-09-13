Η Μπράιτον δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το ματς με την Μπόρνμουθ (2-1) με τον Στέφανο Τζίμα να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στην Premier League. Πρώτο «τρίποντο» για τη Νιούκαστλ, «λυτρώθηκε» στο φινάλε η Φούλαμ.

Το βάπτισμα του πυρός στην Premier League πήρε ο Στέφανος Τζίμας που ωστόσο είδε την Μπράιτον να ηττάται στο «Vitality Stadium», σε ένα ματς που η Μπόρνμουθ επικράτησε 2-1 φτάνοντας τους εννέα βαθμούς.

Ο Σκοτ, με υπέροχο γυριστό σουτ, έδωσε το προβάδισμα στα Κεράσια στο 18', με τον Χίρτσελερ από την άλλη πλευρά να πονοκεφαλιάζει με λόγω των τραυματισμών των Χίνσελγουντ και Ντε Κάιπερ. Ωστόσο, οι Γλάροι απάντησαν στο β' ημίχρονο και ο Μιτόμα έφερε το ματς στα ίσα στο 48'. Ελάχιστες ήταν οι καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες και η Μπόρνμουθ πήρε εκ νέου προβάδισμα με το εύστοχο πέναλτι του Σεμένιο στο 61'. Ο Τζίμας πέρασε στο παιχνίδι στο 67ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Ρουτέρ και αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης. Το 2-1 υπέρ της Μπόρνμουθ δεν άλλαξε ως το τέλος, με την Μπράιτον να παραμένει στη μέση της βαθμολογίας.

Τρίποντο για τη Νιούκαστλ με το πρώτο του Βολτεμάντε

Έβγαλε από τα ταμεία το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Στουτγκάρδη και ο Βολτεμάντε άρχισε ήδη την απόσβεση. Με δικό του γκολ η Νιούκαστλ λύγισε με 1-0 τη Γουλβς και πανηγύρισαν με τη σειρά τους την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Γερμανός σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα στο 29΄, ανοίγοντας λογαριασμό στην Premier League για να χαρίσει το τρίποντο στην ομάδα του.

Έσπασε το ρόδι η Φούλαμ

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League πανηγύρισε η Φούλαμ! Οι Λονδρέζοι λύγισαν με 1-0 τη Λιντς με... αυτογκόλ στις καθυστερήσεις. Μοιραίος για Παγώνια ο Γκούντμουντσον, ο οποίος στο 90΄+4΄έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για να χαρίσει άθελά του το τρίποντο στους γηπεδούχους.

Αρκέστηκε στην ισοπαλία η Έβερτον

Συνέχεια στην καλή της πορεία έδωσε η Έβερτον, καθώς με το 0-0 απέναντι στην προβληματική Άστον Βίλα ανέβηκε στην 5η θέση της Premier League. Ωστόσο, το «λευκό» αποτέλεσμα μάλλον αδικεί τα Ζαχαρωτά που ήταν ανώτερα στο ματς χωρίς να καταφέρουν να πάρουν και τους τρεις βαθμούς από το ματς.

Έμεινε όρθια η αξιόμαχη Σάντερλαντ

Αλώβητη πέρασε από το «Σέλχαρστ Παρκ» η Σάντερλαντ που κράτησε το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας στο 0-0. Παρά την ασφυκτική πίεση και τις απανωτές ευκαιρίες των Αετών στο φινάλε, οι Μαυρόγατες άντεξαν και... φιγουράρουν στην 6η θέση της βαθμολογίας.