Νότιγχαμ Φόρεστ: Συναγερμός για τον τραυματισμό του Αϊνά
Δυσάρεστα νέα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Όλα Αϊνά τραυματίστηκε σοβαρά με τη φανέλα της Νιγηρίας στο Πρωτάθλημα Εθνών Αφρικής. Ο 27χρονος μπακ αποκόμισε πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο στο παιχνίδι με τη Νότια Αφρική, γεγονός που τον θέτει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.
Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία που ενδέχεται να φτάσει μέχρι τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που προκάλεσε έντονη ανησυχία στο προπονητικό επιτελείο και στον Ποστέκογλου, ο οποίος μετράει ήδη μια σημαντική απώλεια λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
Παρά τις μεταγραφικές ενισχύσεις του καλοκαιριού, η απουσία του Νιγηριανού διεθνούς αφήνει μεγάλο κενό. Για το δεξί άκρο της άμυνας, ο Ποστέκογλου καλείται να στηριχθεί στους Νικολό Σαβόνα και Ολεξάντρ Ζιντσένκο. Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν αποκτήθηκε με δική του εισήγηση, ενώ μάλιστα ο Ζιντσένκο δεν θα είναι διαθέσιμος στην επανέναρξη της Premier League μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
Ola Aina has been ruled out until December with a hamstring injury sustained in the match against South Africa, aggravated by the poor state of the Free State Toyota Stadium pitch in South Africa.— Leagues Reporter (@LeaguesReporter) September 12, 2025
Ola Aina will miss next month's WC qualifiers against Benin and Lesotho. AFCON is… pic.twitter.com/hzo7j8MEk5
