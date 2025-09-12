Προβληματισμός στη Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τον τραυματισμό του Όλα Άινα με την εθνική Νιγηρίας.

Δυσάρεστα νέα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Όλα Αϊνά τραυματίστηκε σοβαρά με τη φανέλα της Νιγηρίας στο Πρωτάθλημα Εθνών Αφρικής. Ο 27χρονος μπακ αποκόμισε πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο στο παιχνίδι με τη Νότια Αφρική, γεγονός που τον θέτει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία που ενδέχεται να φτάσει μέχρι τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που προκάλεσε έντονη ανησυχία στο προπονητικό επιτελείο και στον Ποστέκογλου, ο οποίος μετράει ήδη μια σημαντική απώλεια λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Παρά τις μεταγραφικές ενισχύσεις του καλοκαιριού, η απουσία του Νιγηριανού διεθνούς αφήνει μεγάλο κενό. Για το δεξί άκρο της άμυνας, ο Ποστέκογλου καλείται να στηριχθεί στους Νικολό Σαβόνα και Ολεξάντρ Ζιντσένκο. Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν αποκτήθηκε με δική του εισήγηση, ενώ μάλιστα ο Ζιντσένκο δεν θα είναι διαθέσιμος στην επανέναρξη της Premier League μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.