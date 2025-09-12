Μετά το «ναυάγιο» με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Ζότα Σίλβα της Νότιγχαμ Φόρεστ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας.

Ο Ζότα Σίλβα θα αποχωρήσει τελικά από την Νότιγχαμ Φόρεστ, αφού η αγγλική ομάδα έδωσε τα χέρια με την Μπεσίκτας για να τον παραχωρήσει εκεί ως δανεικός. Ο 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, που έχει συμβόλαιο με τα «Tricky Trees» ως το καλοκαίρι του 2028 θα πάει στο κλαμπ της Κωνσταντινούπολης για έναν χρόνο.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων αναμένεται να συμπεριλαμβάνει και οψιόν αγοράς, για να μπορεί η τουρκική ομάδα να αποκτήσει τον παίκτη στο τέλος της σεζόν αν το θελήσει.

Ο Ζότα Σίλβα βρέθηκε κοντά στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας το φετινό καλοκαίρι, όμως τελικά το deal με το πορτογαλικό κλαμπ και την Νότιγχαμ δεν επετεύχθη, με αποτέλεσμα να «ναυαγήσει» η επιλογή αυτή.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής πήγε στο αγγλικό κλαμπ το περασμένο καλοκαίρι από την Γκιμαράες αντί 7 εκατ. ευρώ κι έπαιξε συνολικά σε 37 παιχνίδια σκοράροντας τέσσερα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ στα περισσότερα από 1.200 λεπτά που αγωνίστηκε. Φέτος πρόλαβε να μπει αλλαγή σ' ένα παιχνίδι της Premier League προτού αποχωρήσει.