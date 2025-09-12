Derby of Manchester: Ο ιστορικός Πεπ, ο αξεπέραστος Ρούνεϊ κι ο «άχαστος» Σμάιχελ

Το ντέρμπι του Μάντσεστερ επιστρέφει 14/9, 18:30, Novasports) και αυτά είναι μερικά από τα facts που ίσως δεν ήξερες, αλλά μάλλον πρέπει να ξέρεις για τη σπουδαία «μονομαχία» Σίτι και Γιουνάιτεντ.

Το Μάντσεστερ έχει το δικό του, ξεχωριστό ντέρμπι. Πότε βάφεται κόκκινο, πότε βάφεται μπλε. Μια κλασική μονομαχία για τον θρόνο της πόλης, ανάμεσα σε δύο έντονα αντιμαχόμενες γειτόνισσες, Γιουνάιτεντ και Σίτι που μοιάζουν προορισμένες να ζουν η μία στο ζενίθ και η άλλη στο ναδίρ.

Η πρωτοκαθεδρία των Κόκκινων Διαβόλων για δύο δεκαετίες συνέπεσε με εκείνη της αφάνειας των Σίτιζενς, όμως οι ρόλοι στη μετά-Σερ Άλεξ εποχή αντιστράφηκαν… για τα καλά. Αυτή τη φορά, όμως, στην 197η μεταξύ τους αναμέτρηση, οι Πολίτες έχουν την έξτρα πίεση.

Η Σίτι υποδέχεται τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Premier League στο Etihad. Ένα ματς που θα το παρακολουθήσεις ζωντανά το απόγευμα της Κυριακής από τα κανάλια Novasports στην EON (14/9, 18:30, Novasports Premier League).

Μπορεί το σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ να ξεκίνησε για άλλη μια σεζόν με αμφισβήτηση και αρνητικά αποτελέσματα, αλλά μετά τις 3 πρώτες «στροφές» η Σίτι είναι εκείνη που μετρά τους λιγότερους βαθμούς (3)!

Παράγοντας που δίνει ένα έξτρα ενδιαφέρον, σε μια «μονομαχία» που έτσι κι αλλιώς τα έχει όλα.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να θέσει νέο ρεκόρ, ο Γουέιν Ρούνεϊ είναι το πρόσωπο του ζευγαριού ακόμα και 8 χρόνια μετά το τελευταίο του Derby of Manchester, ενώ υπάρχει ένας παίκτης που έπαιξε και στις δύο ομάδες και δεν γνώρισε ποτέ του την ήττα.

Όλες οι απαντήσεις για τα Derby Fun Facts του Σίτι-Γιουνάιτεντ στο παρακάτω βίντεο!

