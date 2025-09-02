Στέφανος Τζίμας: Σκόραρε και πάλι με τη φανέλα της Μπράιτον σε φιλικό, βασικός και ο Κωστούλας
Ακόμη ένα γκολ πρόσθεσε στη... συγκομιδή του με τη φανέλα της Μπράιτον ο Στέφανος Τζίμας, έστω και σε φιλική αναμέτρηση με την U21.. Ο Έλληνας άσος αλλά και ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησαν βασικοί στο φιλικό των «Γλάρων» με την επίλεκτη ομάδα της PFA.
Stefanos Tzimas and Babis Kostoulas are starting for the Brighton U21s against the PFA XI this afternoon. Available to watch on #BHAFC YouTube channel, just started. https://t.co/ztKeYxzPzw— Will (@1901Will) September 2, 2025
Τα δυο ελληνόπουλα βρέθηκαν μαζί στο αρχικό σχήμα, με τον πρώην άσο επιθετικό του ΠΑΟΚ να σκοράρει στο 3ο λεπτό με ωραία κεφαλιά και να προσθέτει ένα ακόμη γκολ στη συγκομιδή του (έχει δυο σε επίσημο επίπεδο).
Δείτε το γκολ στο 9ο λεπτό του βίντεο:
