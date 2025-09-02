Η U21 της Μπράιτον δίνει φιλικό με επίλεκτη ομάδα της PFA, με τους δυο Έλληνες να ξεκινούν στο αρχικό σχήμα και τον Στέφανο Τζίμα να σκοράρει νωρίς στο ματς με ωραία κεφαλιά.

Ακόμη ένα γκολ πρόσθεσε στη... συγκομιδή του με τη φανέλα της Μπράιτον ο Στέφανος Τζίμας, έστω και σε φιλική αναμέτρηση με την U21.. Ο Έλληνας άσος αλλά και ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησαν βασικοί στο φιλικό των «Γλάρων» με την επίλεκτη ομάδα της PFA.

Stefanos Tzimas and Babis Kostoulas are starting for the Brighton U21s against the PFA XI this afternoon. Available to watch on #BHAFC YouTube channel, just started. https://t.co/ztKeYxzPzw September 2, 2025

Τα δυο ελληνόπουλα βρέθηκαν μαζί στο αρχικό σχήμα, με τον πρώην άσο επιθετικό του ΠΑΟΚ να σκοράρει στο 3ο λεπτό με ωραία κεφαλιά και να προσθέτει ένα ακόμη γκολ στη συγκομιδή του (έχει δυο σε επίσημο επίπεδο).