Στέφανος Τζίμας: Σκόραρε και πάλι με τη φανέλα της Μπράιτον σε φιλικό, βασικός και ο Κωστούλας

Στέφανος Τζίμας: Σκόραρε και πάλι με τη φανέλα της Μπράιτον σε φιλικό, βασικός και ο Κωστούλας

Newsroom
tzimas_league_cup
Η U21 της Μπράιτον δίνει φιλικό με επίλεκτη ομάδα της PFA, με τους δυο Έλληνες να ξεκινούν στο αρχικό σχήμα και τον Στέφανο Τζίμα να σκοράρει νωρίς στο ματς με ωραία κεφαλιά.

Ακόμη ένα γκολ πρόσθεσε στη... συγκομιδή του με τη φανέλα της Μπράιτον ο Στέφανος Τζίμας, έστω και σε φιλική αναμέτρηση με την U21.. Ο Έλληνας άσος αλλά και ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησαν βασικοί στο φιλικό των «Γλάρων» με την επίλεκτη ομάδα της PFA.

Τα δυο ελληνόπουλα βρέθηκαν μαζί στο αρχικό σχήμα, με τον πρώην άσο επιθετικό του ΠΑΟΚ να σκοράρει στο 3ο λεπτό με ωραία κεφαλιά και να προσθέτει ένα ακόμη γκολ στη συγκομιδή του (έχει δυο σε επίσημο επίπεδο).

Δείτε Επίσης

Προπονητής Μπράιτον: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τον Τζίμα, αλλά τον προστατεύουμε»
Μπράιτον

Δείτε το γκολ στο 9ο λεπτό του βίντεο:

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     