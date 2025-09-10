Τόνεϊ: «Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι ισάξιο με την Premier League»

Ψηλά τον πήχη για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έβαλε ο επιθετικός της Αλ Αχλί, Ιβάν Τόνεϊ, ο οποίος τόνισε πως βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την Premier League.

Μετά από μια καριέρα στην Αγγλία που εκτοξεύτηκε για μια τετραετία στην Premier League με τη φανέλα της Μπρέντφορντ, ο Ιβάν Τόνεϊ το προηγούμενο καλοκαίρι αποφάσισε να αποχωρήσει για χάρη της Αλ Αχλί και της Σαουδικής Αραβίας.

Αφού πλέον έχει εξοικειωθεί στην Saudi Pro League ο Άγγλος επιθετικός μίλησε για τη σύγκριση μεταξύ Αγγλίας και Σαουδικής Αραβίας, τονίζοντας ότι θεωρεί πως τα δυο πρωταθλήματα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο!

«Για μένα το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι ισάξιο με την Premier League. Αν η Αλ Αχλί έπαιζε στην Αγγλία, θα κάναμε καλή πορεία κια θα ήμασταν κοντά στην πρώτη τετράδα.

Είναι ένα ποιοτικό πρωτάθλημα και ο κόσμος δεν θα έπρεπε να το υποβαθμίζει. Είδαμε την Αλ Χιλάλ να παίζει κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και να την κερδίζει (σ.σ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων)», τόνισε χαρακτηριστικά ο Άγγλος επιθετικός.

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη σεζόν ο Τόνεϊ σημείωσε συνολικά 30 γκολ σε 44 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλ Αχλί, η οποία είχε τερματίσει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.