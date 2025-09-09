Η τρίτη εμφάνιση της Λίβερπουλ βγήκε στον «αέρα» φέρνοντας αναμνήσεις από το παρελθόν και αποθεωτικά σχόλια των φιλάθλων, παρά το... πράσινο χρώμα της.

Η Λίβερπουλ είναι ένας σύλλογος συνδεδεμένος με το κόκκινο χρώμα, λόγω φυσικά της φανέλας της, ενώ αποτελεί και ένα από τα παρατσούκλια της (''Reds'').

Ωστόσο, σε μια κοινή απόφαση με την εταιρία αθλητικών ειδών που τη ντύνει, η πρωταθλήτρια Αγγλίας επέστρεψε σε εποχές 90's, λανσάροντας την 3η της εμφάνιση, Old School εμφάνιση με το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα της συγκεκριμένης μάρκας.

Οι.. κόκκινοι έγιναν και πάλι πράσινοι λοιπόν, με τους χρήστες του X να αποθεώνουν αυτή την επιλογή και τις φανέλες ήδη να γίνονται ανάρπαστες στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Όσον αφορά το κόστος, βρίσκεται στα 100 ευρώ με τύπωμα ονόματος, ενώ το κόστος ανεβαίνει στα 147,50 ευρώ αν προστεθεί και το τύπωμα της κατάκτησης του περσινού πρωταθλήματος.