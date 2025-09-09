Νότιγχαμ Φόρεστ: Καταλήγει στον Ποστέκογλου
Μετά την επίσημη απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ τα ξημερώματα της Τρίτης (09/09), το SkySports ανέφερε πως φαβορί για την διαδοχή του είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Ζοσέ Μουρίνιο.
Τελικά η επιλογή του προκρίθηκε, όπως αποκάλυψε το «Athletic» και ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν, από τον ισχυρό άνδρα των «tricky trees», Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν εκείνη του συμπατριώτη μας, Άγγελου Ποστέκογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε πριν λίγο καιρό από την Τότεναμ, παρά την κατάκτηση του Europa League, στην οποία την οδήγησε.
Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε τα χέρια με την Νότιγχαμ Φόρεστ και η συμφωνία αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσα στο επόμενο 24ωρο. Εκείνος όλο αυτό τον καιρό δέχθηκε προσεγγίσεις από την Αλ Αχλί, την Μπρέντφορντ και την Φενέρμπαχτσε, όμως καμία απ' αυτές δεν μπόρεσε να τον πείσει.
🚨 Ange Postecoglou to be confirmed as Nottingham Forest head coach imminently after Nuno Espirito Santo departure. 60yo Australian will lead #NFFC for Saturday’s trip to Arsenal - joined by a number of staff worked with at Tottenham Hotspur @TheAthleticFC https://t.co/zOaGI5pzkO— David Ornstein (@David_Ornstein) September 9, 2025
