Άρσεναλ: Νέο πρόβλημα για τον Αρτέτα, έξω ο Σαλιμπά για 3-4 εβδομάδες
Η Άρσεναλ συνεχίζει να μετράει τις «πληγές» της, καθώς η νέα σεζόν την ταλαιπωρεί από την αρχή με προβλήματα τραυματισμών. Στη λίστα των απόντων, η πιο πρόσφατη προσθήκη είναι αυτή του Γουίλιαμ Σαλιμπά.
Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός αποχώρησε μόλις στο 5ο λεπτό στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ την περασμένη Κυριακή (31/8) με πρόβλημα στον αστράγαλο, δημιουργώντας προβληματισμό στις τάξεις των οπαδών των Gunners.
Που, όπως φάνηκε, αποδείχθηκαν δικαιολογημένοι, με την «Equipe» να αναφέρει ότι ο Σαλιμπά αναμένεται να μείνει εκτός για 3-4 εβδομάδες. Ο Γάλλος διεθνής θα χάσει επομένως τα παιχνίδια με Φόρεστ, Μπιλμπάο για το Champions League, Μάντσεστερ Σίτι, Πορτ Βέιλ για το League Cup και Νιούκαστλ, ενώ την 1η Οκτωβρίου θυμίζουμε ότι η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό.
Δείτε Επίσης«Ζημιά» στην Άρσεναλ: Σχεδόν ένα μήνα εκτός ο Σάκα!
Θυμίζουμε ότι η Άρσεναλ έχει να αντιμετωπίσει ήδη τις απουσίες των Χάβερτς και Σάκα, με την επιστροφή του τελευταίου να δρομολογείται για τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.