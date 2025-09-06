Πονοκέφαλος για τον Μικέλ Αρτέτα που μετά του τραυματισμούς των Χάβερτς και Σάκα θα στερηθεί για περίπου έναν μήνα τις υπηρεσίες του Γουίλιαμ Σαλιμπά, όπως αναφέρει η «Equipe».

Η Άρσεναλ συνεχίζει να μετράει τις «πληγές» της, καθώς η νέα σεζόν την ταλαιπωρεί από την αρχή με προβλήματα τραυματισμών. Στη λίστα των απόντων, η πιο πρόσφατη προσθήκη είναι αυτή του Γουίλιαμ Σαλιμπά.

Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός αποχώρησε μόλις στο 5ο λεπτό στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ την περασμένη Κυριακή (31/8) με πρόβλημα στον αστράγαλο, δημιουργώντας προβληματισμό στις τάξεις των οπαδών των Gunners.

Που, όπως φάνηκε, αποδείχθηκαν δικαιολογημένοι, με την «Equipe» να αναφέρει ότι ο Σαλιμπά αναμένεται να μείνει εκτός για 3-4 εβδομάδες. Ο Γάλλος διεθνής θα χάσει επομένως τα παιχνίδια με Φόρεστ, Μπιλμπάο για το Champions League, Μάντσεστερ Σίτι, Πορτ Βέιλ για το League Cup και Νιούκαστλ, ενώ την 1η Οκτωβρίου θυμίζουμε ότι η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό.

Θυμίζουμε ότι η Άρσεναλ έχει να αντιμετωπίσει ήδη τις απουσίες των Χάβερτς και Σάκα, με την επιστροφή του τελευταίου να δρομολογείται για τα τέλη Σεπτεμβρίου.