Ανησυχία στην Άρσεναλ για Χάβερτς, ψάχνει επιθετικό

Ο Κάι Χάβερτς τραυματίστηκε στο γόνατο, η ανησυχία είναι μεγάλη και η Άρσεναλ εξετάζει άλλες περιπτώσεις.

Ο 26χρονος διεθνής Γερμανός δεν συμμετείχε στην ανοιχτή προπόνηση της Άρσεναλ, καθώς υπέστη εκ νέου τραυματισμό στο γόνατο. Η ανησυχία στο στρατόπεδο των Gunners είναι έντονη, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία αρκετών εβδομάδων, κάτι που αναμένεται να αποσαφηνιστεί σύντομα.

Η Άρσεναλ εξετάζει ήδη την αγορά, προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή και να καλύψει το πιθανό κενό από την απουσία του Χάβερτς. Αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι, ο Βίκτορ Γιόκερες θα παραμείνει ο μοναδικός διαθέσιμος επιθετικός στο ρόστερ του Μικέλ Αρτέτα, καθώς ο Γκαμπριέλ Ζεσούς εξακολουθεί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, ο Χάβερτς είχε υποστεί ρήξη οπίσθιου μηριαίου σε προπονητικό καμπ στο Ντουμπάι, τραυματισμός που τον άφησε εκτός για 18 αγώνες σε Premier League και Champions League.

Ο Γερμανός είχε περάσει ως αλλαγή στο 60ό λεπτό της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, στη νίκη της Άρσεναλ με 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Όλντ Τράφορντ». Από τη μεταγραφή του στους "κανονιέρηδες" το καλοκαίρι του 2023, έχει καταγράψει 88 συμμετοχές και 29 γκολ.