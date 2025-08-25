Ο Άγγλος winger υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και αναμένεται να απουσιάσει από τα γήπεδα για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.

Άσχημα μαντάτα έφτασαν τόσο στον Μικέλ Αρτέτα, όσο και στον Τόμας Τούχελ, αναφορικά με τον Μπουκάγιο Σάκα. Ο νεαρός winger της Άρσεναλ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τη Λιντς, στο οποίο μάλιστα σκόραρε το 2ο από τα 5 γκολ των Λονδρέζων (5-0).

Ο τραυματισμός εν τέλει είναι -σχετικά- σοβαρός, καθώς πρόκειται για τον οπίσθιο μηριαίο του 23χρονου εξτρέμ, που πρόκειται να απουσιάσει από τα γήπεδα για περίπου ένα μήνα, όπως ενημέρωσε ο έγκριτος ρεπόρτερ του BBC, Σάμι Μόκμπελ.

Έτσι, ο Σάκα δεδομένα θα χάσει το πολύ μεγάλο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής (31/8) με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», ενώ θα είναι και εκτός πλάνων της Εθνικής Αγγλίας για τους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ανδόρα (6/9) και Σερβία (9/9), καθώς και το ματς της επανέναρξης της Premier League κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ (13/9).

Επίσης, θα είναι αμφίβολος για το ντέρμπι των «Κανονιέρηδων» με τη Μάντσεστερ Σίτι (21/9).