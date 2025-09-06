Προς Τουρκία για λογαριασμό της Τράμπζονσπορ οδεύει ο Αντρέ Ονάνα, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε σε προφορική συμφωνία με την τουρκική ομάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου.

Με το ένα... πόδι στην Τουρκία βρίσκεται ο Αντρέ Ονάνα. Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε τη σεζόν με «γκέλες», καθώς το μουρμουρητό γύρω από το όνομά του φούντωσε μετά την κακή του εμφάνιση του κόντρα στην Γκρίμσμπι για το League Cup.

Απ' ό,τι όμως φαίνεται, οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ δεν θα τον δουν να φοράει ξανά τη φανέλα της ομάδας τους τους επόμενους μήνες, μιας και ο σύλλογος ετοιμάζεται να τον παραχωρήσει στην Τράμπζονσπορ. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έφτασαν σε προφορική συμφωνία για τον 29χρονο τερματοφύλακα.

Το deal αφορά τον δανεισμό του στην τουρκική ομάδα έως το τέλος της φετινής σεζόν και όλα έγκεινται πια στην απόφαση του ίδιου του Ονάνα σχετικά με το άμεσο μέλλον του. Θυμίζουμε ότι η Γιουνάιτεντ προσπάθησε να αποκτήσει μέσα στο καλοκαίρι τον Εμιλιάνο Μαρτίνες από την Άστον Βίλα, κατέληξε όμως στην μεταγραφή του 23χρονου Σένε Λάμενς.

Ο Βέλγος γκολκίπερ αποκτήθηκε από την Αντβέρπ έχοντας εξαιρετικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της χώρας του, με στόχο να γίνει η νούμερο ένα επιλογή για την εστία των Κόκκινων Διαβόλων.