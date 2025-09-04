Δραστικά - και πρωτότυπα - μέτρα σκοπεύει να πάρει ο Ρούμπεν Αμορίμ, προκειμένου να βοηθήσει τους παίκτες του να αναπτύξουν πιο δυνατές σχέσεις.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να αποπνέει... θλίψη και όλοι ψάχνουν να βρουν το πρόβλημα. Όπως φαίνεται πάντως, ο Ρούμπεν Αμορίμ θεωρεί πως ίσως η αρχή της λύσης να βρίσκεται στα αποδυτήρια και την έλλειψη δεσίματος ανάμεσα στους παίκτες.

Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο θέλει να εκμεταλλευτεί την απουσία ευρωπαϊκής δράσης για τους Κόκκινους Διαβόλους. Πέρα από τις διακοπές για τις εθνικές ομάδες, η Γιουνάιτεντ θα έχει κενά μέχρι και οκτώ ημερών ανάμεσα σε κάποιους αγώνες της στην Premier League. Ο Πορτογάλος λοιπόν, σύμφωνα με τη Sun, σκοπεύει να βάλει μπρος ένα σχέδιο για να ενισχύσει τους δεσμούς των ποδοσφαιριστών του.

Για την ακρίβεια, θέλει η ομάδα του να κάνει διάφορα ταξίδια μέσα στη σεζόν, ακόμα και μεσοβδόμαδα μεταξύ αγωνιστικών, για ολιγοήμερα καμπ προπονήσεων. Σε αυτά, οι παίκτες θα περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί, και δεν θα προπονούνται απλά για κάποιες ώρες στο Κάρινγκτον, γεγονός που ο Πορτογάλος κόουτς θεωρεί πως μπορεί να τους βοηθήσει να παρουσιαστούν καλύτεροι στο χορτάρι. Να παρουσιαστούν περισσότερο... ομάδα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ανάμεσα στους πιθανούς προορισμούς αυτών των ταξιδιών βρίσκονται η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Ντουμπάι. Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει θετική και έτοιμη να δώσει το «πράσινο φως» για αυτά.