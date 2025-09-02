Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Βέλγου τερματοφύλακα Σενε Λάμενς από την Αντβέρπ, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε δικό της τον Σενε Λάμενς από την Άντβερπ. Ο 23χρονος Βέλγος κίπερ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Λάμενς είχε εξαιρετική παρουσία τα τελευταία χρόνια στο βελγικό πρωτάθλημα, όπου διακρίθηκε ως ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες φορές που κράτησε το μηδέν. Με 64 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την τελευταία τριετία με τη φανέλα της Αντβερπτ, κέρδισε το ενδιαφέρον των «Κόκκινων Διαβόλων», που έψαχναν έναν νέο φρουρό κάτω από τα δοκάρια.

Να θυμίσουμε πως η Γιουνάιτεντ είχε εξετάσει και την περίπτωση του Εμιλιάνο Μαρτίνες από την Άστον Βίλα, όμως τελικά αποφάσισε να προτιμήσει τον Σενε Λάμενς.

Ένας από τους βασικούς λόγους αυτής της επιλογής ήταν τα εντυπωσιακά στατιστικά του νεαρού Βέλγου γκολκίπερ. Την περασμένη σεζόν, κανένας άλλος τερματοφύλακας στις 10 κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες δεν είχε τόσες αποκρούσεις όσο εκείνος.

Γιατί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέλεξε τον Λάμενς αντί για τον καταξιωμένο Μαρτίνες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με το «BBC» αποφάσισε να επενδύσει στο μέλλον με την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα Σένε Λάμενς από Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του «Project 150», του φιλόδοξου σχεδίου του συλλόγου να επιστρέψει στην κορυφή της Premier League το 2028, στην 150ή επέτειο από την ίδρυσή του. Παρά το ενδιαφέρον για τον πιο έμπειρο Έμιλιάνο Μαρτίνες της Άστον Βίλα, η Γιουνάιτεντ επέλεξε τον Λάμενς, θεωρώντας τον πιο κατάλληλο για το μακροπρόθεσμο πλάνο της ομάδας.

Ο Λάμενς, παρά τη μικρή εμπειρία του, έχει εντυπωσιάσει με τις στατιστικές του, κάνοντας τις περισσότερες αποκρούσεις στις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες την περασμένη σεζόν, ενώ διαθέτει και εξαιρετική ικανότητα στις προωθητικές πάσες, κάτι σπάνιο για τερματοφύλακα. Έχει λάβει την πρώτη του κλήση στην εθνική ομάδα του Βελγίου, ενώ η αμυντική του ικανότητα και η προσωπικότητά του έχουν κερδίσει την εκτίμηση ειδικών και πρώην συμπαικτών του.

Η Γιουνάιτεντ δείχνει να προτιμά τη φρεσκάδα και το αναπτυξιακό ταλέντο του Λάμενς, που στα 26 του θα είναι στο απόγειο της καριέρας του, έναντι του... πιο ώριμου αλλά μεγαλύτερου σε ηλικία Μαρτίνες.