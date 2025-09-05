Η Ντόρκινγκ Γουόντερερς ανακοίνωσε έναν οπαδό ως τον νέο της τερματοφύλακα, αφού οι γκολκίπερ της τέθηκαν ξαφνικά και ταυτόχρονα νοκ-άουτ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα... παίξει για τη φανέλα. Ο λόγος για τον Τέρι Νταν, έναν «ισόβιο» υποστηρικτή της Ντόρκινγκ Γουόντερερς που για λίγο καιρό θα έχει την ευκαιρία να γίνει και ποδοσφαιριστής της. Οι μεταγραφές στο διεθνές ποδόσφαιρο έληξαν αλλά αυτό δεν ισχύει και για τη National League, ειδικά όταν προκύπτουν ανάγκες όπως αυτή της Ντόρκινγκ.

Εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στην Τότον (06/09), η Ντόρκινγκ έμεινε χωρίς τερματοφύλακα, αφού ο βασικός της γκολκίπερ υπέστη τραυματισμό στη... σπλήνα και θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ο σύλλογος της National League λοιπόν έπρεπε να «τρέξει» να βρει έναν φύλακα-άγγελο για την εστία του και τον βρήκε στο πρόσωπο του 54χρονου Τέρι Νταν, τη μεταγραφή του οποίου ανακοίνωσε για... τέσσερις εβδομάδες! Ένας καμικάζι που θα κάνει την υπέρβαση για την ομάδα του.

ICYMI - Local Goalkeeping legend, Terry ‘Big Tel’ Dunn puts the gloves on one last time for the Wanderers this Saturday vs AFC Totton - 3pm KO.

At age 54, Terry will be the oldest player to ever play for the club. pic.twitter.com/w1PuStS2Ob September 4, 2025

«Σε μια εποχή όπου το πάθος υπάρχει σε μικρές δόσεις, ο Τέρι θα συμπληρώσει με πάθος και ψυχή ό,τι του λείπει σε κινητικότητα», δήλωσε ο Πρόεδρος της ομάδας για τον Τέρι Νταν, ενώ ο ίδιος είπε ενθουσιασμένος: «Το να παίζεις τερματοφύλακας είναι σαν το ποδήλατο, δεν το ξεχνάς ποτέ. Παίζω ακόμα τακτικά ποδόσφαιρο περπατώντας. Ως οπαδός της Ντόρκινγκ, κανείς δεν θα προσπαθήσει περισσότερο από μένα να κρατήσει ανέπαφη την εστία το Σάββατο».