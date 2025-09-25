Από το πρατήριο, στο γήπεδο της Τότεναμ!

Μια επίσκεψη σε ένα πρατήριο της bp αποκτά πλέον... διπλό χαρακτήρα. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσεις για να δεις ματσάρα Premier League στο «Tottenham Hotspur Stadium»!

Κυριακή. Ημέρα αγώνα. Η ομάδα σου σε καλεί, οι συνήθειες αυτές δεν κόβονται άλλωστε. Μπαίνεις με τον φίλο σου στο αυτοκίνητο και ξεκινάτε για το γήπεδο.



Ενδιάμεση στάση για βενζίνη και κάτι γρήγορο από το shop, σε ένα πρατήριο bp. Ανοίγεις κινητό να δεις πόσο είναι τα ματς που έχεις «σταμπάρει» από Premier League, με πρώτο και καλύτερο το εντός έδρας παιχνίδι της Τότεναμ.

Και κάπου εκεί, δύο σύμπαντα… μπερδεύονται.

Πώς θα σου φαινόταν αν αντί για το live score ή την οθόνη, ζούσες τον αγώνα της Tottenham Hotspur μέσα από το υπερπολυτελές της «σπίτι» στο Βόρειο Λονδίνο;

Αν το «Tottenham Hotspur Stadium» φάνταζε μακρινός και δυσπρόσιτος στόχος, πλέον με την bp και το BPme app έχεις την ευκαιρία να τον φέρεις στα… μέτρα σου και να βρεθείς στις εξέδρες του, για μια αξέχαστη ποδοσφαιρική εμπειρία με τη σφραγίδα των Spurs!

Με κάθε σου συναλλαγή στα πρατήρια της bp ως τις 30/9, χρησιμοποιώντας τη BPme κάρτα σου, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να είσαι ένας από τους 2 τυχερούς που θα ταξιδέψουν μαζί με έναν φίλο τους στο Λονδίνο και θα παρακολουθήσουν εντός έδρας αγώνα της Tottenham Hotspur!

Τα βήματα είναι απλά: κατεβάζεις το BPme app στο κινητό σου, σκανάρεις την BPme κάρτα σου κατά τη συναλλαγή και είσαι κυριολεκτικά… ένα στάδιο μακριά από το «Tottenham Hotspur Stadium»!

Παράλληλα, διεκδικείς και επίσημα δώρα bp x Tottenham Hotspur που ξεχωρίζουν ( μπάλες ποδοσφαίρου, θερμός, σακίδια, φορητά ηχεία).