Περίεργο σκηνικό με τους δυο νεοαποκτηθέντες παίκτες των Ντόρτμουντ και Κρίσταλ Πάλας να αναρτούν το ίδιο αποχαιρετιστήριο κείμενο στα social media.

Ένα.. περίεργο περιστατικό έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, το οποίο αφορά δυο νέες μεταγραφές που έγιναν στο φινάλε του καλοκαιρινού παζαριού. Πρόκειται για τους Φάμπιο Σίλβα και Κριστάντους Ούτσε, που όπως φαίνεται έκαναν... δουλίτσα με το ChatGPT!

Ο Πορτογάλος επιθετικός που άφησε την Premier League και τη Γουλβς έπειτα από 72 συμμετοχές συνολικά (5 γκολ, 6 ασίστ) για λογαριασμό της Μπορούσια Ντόρτμουντ, έστειλε το... καθιερωμένο αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τον σύλλογο και τους φιλάθλους των Βεστφαλών. Το ίδιο έπραξε και ο Νιγηριανός στράικερ που μετακόμισε από τη La Liga και την Χετάφε, στο Λονδίνο για λογαριασμό της Κρίσταλ Πάλας.

Μετά από μόλις μια σεζόν στη Μαδρίτη, ο Ούτσε έγραψε στο μήνυμά του πως «δεν κατάφερα να ανταποκριθώ στις προσδοκίες», πρόταση που δεν βγάζει νόημα, αφού πήρε μεταγραφή σε -αντικειμενικά- καλύτερη ομάδα και πρωτάθλημα. Οι χρήστες του X πήραν... πρέφα πως ο αποχαιρετισμός ήταν... κοπιά εκείνου του Σίλβα που όντως δεν απέδωσε τα αναμενόμενα με τη φανέλα των «Λύκων», με τα σχόλια να κάνουν λόγο για βοήθεια των ποδοσφαιριστών από το ChatGPT.