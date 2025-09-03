Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ύψωσε ασπίδα για χάρη των Λουίς Ντίας και Ντάργουιν Νούνιες και δεν δίστασε να τα... χώσει σε οπαδική σελίδα της Λίβερπουλ στα social media.

Για ακόμη μια φορά, ο Μοχάμεντ Σαλάχ προέταξε την ηγετικότητά του και χρησιμοποίησε το δημόσιο βήμα του για κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο.

Ο Φαραώ της Λίβερπουλ δεν δίστασε να... κράξει μια οπαδική σελίδα των Reds στο X, με αφορμή μια δημοσίευσή της. Η συγκεκριμένη σελίδα ανέβασε ένα κολάζ φωτογραφιών με τους Λουίς Ντίας, Ντάργουιν Νούνιες, Φλόριαν Βιρτς και Αλεξάντερ Ίσακ και έγραψε «Βρείτε μου μια μεγαλύτερη αναβάθμιση στην ιστορία του ποδοσφαίρου», θέλοντας να τονίσει πόσο καλύτερους θεωρεί τους δύο «νέους» της ομάδας σε σχέση με τους προκατόχους των αριθμών τους.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt September 3, 2025

Ο Σαλάχ ωστόσο ύψωσε ασπίδα για χάρη των πρώην συμπαικτών του, του Ντίας και του Νούνιες που βοήθησαν την ομάδα να ανέβει στην κορυφή της Αγγλίας και αναδημοσίευσε αυτό το post γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μήπως να γιορτάσουμε τις νέες μεταγραφές χωρίς να δείχνουμε ασέβεια στους πρωταθλητές της Premier League;».

Η κίνηση αυτή αποθεώθηκε από πολλούς στα social media και η οπαδική σελίδα απολογήθηκε δημόσια για τη δημοσίευσή της.