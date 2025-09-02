Ζότα: Το υπέροχο τατουάζ του Ρούμπεν Νέβες για τον αδικοχαμένο Πορτογάλο (vid)
Εκτός από συμπαίκτες στη Γουλβς και στην Εθνική Πορτογαλίας, ο Ρούμπεν Νέβες ήταν και επίσης επιστήθιος φίλος του Ντιόγκο Ζότα. Η απώλεια του τελευταίου, μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον ίδιο και τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, στις 3 Ιουλίου στη Θαμόρα της Ισπανίας, δεν θα παραμείνει για πάντα μια ανοιχτή πληγή για τους δικούς του ανθρώπου.
Πρόσφατα, ο Νέβες είχε συγκινήσει δίνοντας το «παρών» στην κηδεία του Ζότα, μόλις μερικές ώρες μετά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Στην πρεμιέρα της Γουλβς στην Premier League τον περασμένη Αύγουστο, ο Νέβες βρέθηκε στις κερκίδες του «Μολινό» στο πλευρό της συζύγου του Ζότα, Ρούτε Καρντόσο.
Η φιλία τους ήταν ισχυρή και θα παραμένει ως τέτοια για τον Νέβες, ο οποίος έκανε ένα συγκινητικό τατουάζ στη γάμπα του, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησε στα social media η Πορτογαλία. Πριν από λίγες ώρες, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Πορτογάλων, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, αποκάλυψε ότι ο Νέβες αναμένεται να αλλάξει το νούμερο στη φανέλα του, φορώντας από και στο εξής το «21» του Ντιόγκο Ζότα, τιμώντας (και) με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του αδικοχαμένοι ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.
Δείτε το τατουάζ του Νέβες για τον Ζότα:
𝗡𝘂𝗻𝗰𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮́𝘀 𝗲𝘀𝗾𝘂𝗲𝗰𝗶𝗱𝗼. Somos 23+𝟭. 🤍 pic.twitter.com/Z2HFPFk3CR— Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025
@rubendsneves_ 🔗 Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/d3HwJTwYIw— Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025
