Οι «πολίτες» έκαναν την κορυφαία προσθήκη του καλοκαιριού όσον αφορά τα γκολποστ, αποκτώντας τον Ιταλό από την Παρί Σεν Ζερμέν για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το «μπαμ» του καλοκαιριού όσον αφορά τη θέση κάτω από τα δοκάρια ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι. Μετά την επισημοποίηση της αποχώρησης του Έντερσον για τη Φενέρμπαχτσε, άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για τον Τζίτζι Ντοναρούμα, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2030 με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Οι «πολίτες» ενισχύονται σημαντικά στον... άσο με την προσθήκη του υψηλόσωμου τερματοφύλακα, που αναμφίβολα αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων της θέσης του τα τελευταία χρόνια, με το deal με την Παρί Σεν Ζερμέν σύμφωνα με τα δημοσιεύματα να κλείνει στα 35 εκατ. ευρώ.

Με τους Παριζιάνους ο 26χρονος αγωνίστηκε σε 161 παιχνίδια (56 clean sheet) σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας συνολικά 10 τίτλους, μεταξύ των οποίων φυσικά και το Champions League τον περασμένο Ιούνιο, ενώ δυο φορές αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της Ligue 1.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ιταλός αποθέωσε τον Πεπ και τόνισε πως θαύμαζε και παρακολουθούσε τη Σίτι για χρόνια, ενώ είναι προνόμιο για εκείνον που θα αγωνιστεί με τη φανέλα της.

Αναλυτικά:

«Το να υπογράψω για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι μια τόσο ξεχωριστή και περήφανη στιγμή για μένα.

Εντάσσομαι σε μια ομάδα γεμάτη με ταλέντα παγκόσμιας κλάσης και σε μια ομάδα με επικεφαλής έναν από τους μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Αυτή είναι μια ομάδα που κάθε παίκτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελε να ενταχθεί.

Θαύμαζα να παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Σίτι για πολλά χρόνια - οπότε το να μπορώ τώρα να παίζω για την ομάδα είναι μια τεράστια τιμή και ένα προνόμιο. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Το να παίξω στο Έτιχαντ θα είναι πολύ, πολύ ξεχωριστό για μένα.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό που με περιμένει και μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δώσω τα πάντα για να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει ακόμη περισσότερες επιτυχίες».