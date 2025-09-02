Οι «Χωριάτες» ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Άγγλου winger, με τη μορφή δανεισμού από τη Γιουνάιτεντ για τη σεζόν 2025-2026.

Στην Άστον Βίλα θα περάσει ολόκληρη τη φετινή σεζόν (2025-2026) ο Τζέιντον Σάντσο, αφού ο σύλλογος του Μπέρμπιγχαμ ανακοίνωσε επίσημα τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Από τις αρχές του καλοκαιριού ο Άγγλος εξτρέμ βρισκόταν εκτός πλάνων του Ρούμπεν Αμορίμ, με αρκετές ομάδες, όπως και η... πρώην του, Μπορούσια Ντόρτμουντ να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για να τον κάνουν δικό τους. Εν τέλει, στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, ο Ουνάι Έμερι έπεισε τον 25χρονο να γίνει «Χωριάτης», ακολουθώντας και αυτός το παράδειγμα του Μάρκους Ράσφορντ που πλέον αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα.

Θυμίζουμε πως ο Άγγλος winger αποκτήθηκε το 2021 από τους «κόκκινους διαβόλους» έναντι 85 εκατ. ευρώ από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και έκτοτε τον έχουν παραχωρήσει δανεικό τόσο πίσω... στους Βεστφαλούς, όσο και στην Τσέλσι, με την οποία κατέκτησε το Conference League.

Η Βίλα θα καλύψει το 80% του μισθού του και οι «κόκκινοι διάβολοι» το υπόλοιπο 20%.