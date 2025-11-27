Θλιβερή ήταν η συμπεριφορά των οπαδών της Γιουνγκ Μπόις στην κερκίδα του «Villa Park» στο παιχνίδι του Europa League κόντρα στην Άστον Βίλα.

Διοχέτευσαν τους... Βαλκάνιους μέσα τους οι Ελβετοί «φίλαθλοι». Η Γιουνγκ Μπόις ταξίδεψε στην Αγγλία για το παιχνίδι του Europa League κόντρα στην Άστον Βίλα και οι οπαδοί της την εκπροσώπησαν με ντροπιαστικό τρόπο σε αυτή τη δοκιμασία.

Στο 27ο λεπτό του παιχνιδιού, ο Μάλεν άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ και δέχθηκε... βροχή από αντικείμενα που του πετούσαν οι Ελβετοί. Μάλιστα ένα πλαστικό ποτήρι χτύπησε τον Ολλανδό στο κεφάλι. Ακολούθησε πεντάλεπτη διακοπή, ενώ το τρομερό ήταν πως οι οπαδοί της Γιουνγκ Μπόις συνέχισαν τη ρίψη αντικειμένων και κατά των παικτών της ίδιας τους της ομάδας που προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν.