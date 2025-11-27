Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Europa League μετά το τρίποντο του ΠΑΟΚ επί της Μπραν.

Το πρώτο μέρος της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League έφερε και ανακατατάξεις στη βαθμολογία της διοργάνωσης. Ανάμεσα στις ομάδες που θα μπορούσαν να χαμογελάσουν ήταν και ο ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Οι Θεσσαλονικείς είχαν την ευκαιρία να ανέβουν στην 5η θέση, αλλά ισοφαρίστηκαν από την Μπραν στο φινάλε (1-1) και έπεσαν στη 13η θέση, χωρίς ακόμα φυσικά να έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Εξακολουθούν βέβαια να διατηρούν ελπίδες για το πλασάρισμά τους στην πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16». Όλα θα κριθούν στα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας του Λουτσέσκου απέναντι σε Λουντογκόρετς, Μπέτις και Λιόν.

Αναλυτικά η βαθμολογία του Europa League