Europa League: Η βαθμολογία μετά τo στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ
Το πρώτο μέρος της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League έφερε και ανακατατάξεις στη βαθμολογία της διοργάνωσης. Ανάμεσα στις ομάδες που θα μπορούσαν να χαμογελάσουν ήταν και ο ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Οι Θεσσαλονικείς είχαν την ευκαιρία να ανέβουν στην 5η θέση, αλλά ισοφαρίστηκαν από την Μπραν στο φινάλε (1-1) και έπεσαν στη 13η θέση, χωρίς ακόμα φυσικά να έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Εξακολουθούν βέβαια να διατηρούν ελπίδες για το πλασάρισμά τους στην πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16». Όλα θα κριθούν στα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας του Λουτσέσκου απέναντι σε Λουντογκόρετς, Μπέτις και Λιόν.
Αναλυτικά η βαθμολογία του Europa League
- Μίντιλαντ 5 (12-5) 12
- Άστον Βίλα 5 (8-3) 12
- Φράιμπουργκ 5 (8-3) 11
- Φερεντσβάρος 5 (9-5) 11
- Πόρτο 5 (7-4) 10
- Θέλτα 5 (11-7) 9
- Λιλ 5 (10-6) 9
- Μπράγκα 4 (8-4) 9
- Πλζεν 5 (6-2) 9
- Λιόν 4 (5-2) 9
- Ρόμα 5 (7-5) 9
- Μπέτις 4 (6-2) 8
- ΠΑΟΚ 5 (10-7) 8
- Μπραν 5 (6-3) 8
- Φενέρμπαχτσε 5 (5-5) 8
- Γκενκ 4 (5-4) 7
- Σέλτικ 5 (7-8) 7
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ 5 (7-10) 7
- Παναθηναϊκός 4 (7-6)
- Βασιλεία 4 (6-5) 6
- Στουτγκάρδη 4 (4-4) 6
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς 4 (4-5) 6
- Λουντογκόρετς 5 (8-10) 6
- Γιουνγκ Μπόις 5 (7-12) 6
- Νότιγχαμ Φόρεστ 4 (6-5)
- Μπολόνια 4 (3-3) 5
- Στουρμ Γκρατς 4 (3-5) 4
- Ερυθρός Αστέρας 4 (3-5) 4
- Ζάλτσμπουργκ 4 (4-6) 3
- Φέγενορντ 5 (4-9) 3
- FCSB 4 (3-7) 3
- Ουτρέχτη 4 (1-5) 1
- Μάλμε 4 (2-7) 1
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 4 (1-8) 1
- Ρέιντζερς 4 (1-8) 0
- Νις 5 (4-12) 0
