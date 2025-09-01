Παρά το διαφαινόμενο «ναυάγιο» της μετακίνησής του στη Ρεάλ Μπέτις, εν τέλει ο Άντονι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ανδαλουσιανούς, αφού όλες οι πλευρές ήρθαν σε συμφωνία.

Ανατροπή στην ανατροπή φαίνεται πως έχουμε στην περίπτωση της μεταγραφής του Άντονι στη Ρεάλ Μπέτις. Η μετακίνηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ στην ομάδα της La Liga είχε συμφωνηθεί, ωστόσο το Σάββατο (30/8) τα ισπανικά και αγγλικά μέσα ανέφεραν πως το deal χάλασε, καθώς οι Ανδαλουσιανοί έκαναν πίσω, επικαλούμενοι πως υπήρξε διαφωνία στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του παίκτη.

Αυτή όμως δεν ήταν η τελευταία εξέλιξη, καθώς όπως μετέδωσε το πρωί της Deadline Day ο Ντέιβιντ Όρσταϊν, όλες οι πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία και ο 25χρονος μετακομίζει μόνιμα στην Ισπανία, για ένα ποσό της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει και 50% ποσοστό μεταπώλησης.

Η καριέρα του Άντονι στους «κόκκινους διαβόλους», στους οποίους κόστισε 95 εκατ. ευρώ από τον Άγιαξ, ολοκληρώνεται με τη «φτωχή» συγκομιδή των 12 γκολ και 5 ασίστ σε 92 συμμετοχές και την κατάκτηση ενός League και ενός FA Cup.