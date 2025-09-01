Λίβερπουλ, μεταγραφές: Μυθικό deal για Ίσακ στα 150 εκατ. ευρώ!
Ολοκληρώνεται όπως όλα δείχνουν με αίσιο για τη Λίβερπουλ φινάλε το σίριαλ της απόκτησης του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιουκάστλ. Μια υπόθεση που άνοιξε ουσιαστικά από τον Ιούλιο και έπρεπε να φτάσουμε στις τελευταίες ώρες του μεταγραφικού παραθύρου για να επέλθει συμφωνία.
Ο Σουηδός στράικερ είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τους πρωταθλητές Αγγλίας εδώ και αρκετό καιρό, και έκανε ότι ήταν δυνατό από μεριάς του για να πιέσει τις «καρακάξες» να τον παραχωρήσουν, έχοντας μάλιστα (τελευταία) τεθεί και εκτός ομάδας! Εν τέλει η προσπάθειά του, σε συνδυασμό με την αστρονομική πρόταση των «Reds» έπιασαν καρπούς.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δυο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό που αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ και θα κάνει τον Ίσακ την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου!
🚨💣 BREAKING: Alexander Isak to Liverpool, here we go! Deal agreed now for £130m transfer fee. Record move for Premier League.
Isak, on his way today for medical tests as new Liverpool player after long term deal agreed months ago.
It was always ONLY Liverpool for Isak. pic.twitter.com/AGnXqBKsmX— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
