Μεταγραφές ώρα μηδέν, όλα τα deals που πρέπει να γνωρίζετε εν όψει της λήξης της περιόδου: Ο πακτωλός της Λίβερπουλ και η ανήσυχη Γιουνάιτεντ!

Το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι σιγά σιγά οδεύει προς το φινάλε του και το Gazzetta σας παρουσιάζει τις βασικότερες «εκκρεμότητες» όσον αφορά τα της Premier League, που παρουσιάζεται η πιο... δραστήρια στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της, καθώς στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα η λεγόμενη ''Deadline Day'' είναι είτε την 1η είτε την 2η ημέρα του Σεπτεμβρίου, επομένως οι ομάδες «τρέχουν» για να ολοκληρώσουν τις τελευταίες κινήσεις τους, ενόψει μιας πολύ απαιτητικής σεζόν που περιλαμβάνει και το Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πάντως, η... έντονη κινητικότητα όσον αφορά τις προσθήκες της τελευταίας στιγμής παρατηρείται στην Premier League, η οποία για ακόμη ένα μεταγραφικό παράθυρο ξεχώρισε με τις κινήσεις και τα ποσά που δαπανήθηκαν. Το Gazzetta σας παρουσιάζει τις κυριότερες υποθέσεις των «μεγάλων» που... εκκρεμούν, ενόψει του φινάλε των μεταγραφών.

Λίβερπουλ: Ίσακ και Γκεχί για δυνατό φινάλε

Αρχής γενομένης από την πρωταθλήτρια Αγγλίας, η Λίβερπουλ που ήταν «καυτή» αυτό το καλοκαίρι, έχοντας ξοδέψει περισσότερα από 330 εκατ. ευρώ για να πάρει στο «Άνφιλντ» τους Βιρτς, Εκιτικέ, Κέρκεζ, Φρίμπονγκ και Λεόνι, ετοιμάζεται για δυο ακόμη σούπερ κινήσεις που αν πραγματοποιηθούν θα κάνουν... θόρυβο.

Η πρώτη, είναι ο Αλεξάντερ Ίσακ, το σίριαλ του οποίου καλά κρατεί εδώ και περίπου 2 μήνες. Ο Σουηδός στράικερ της Νιουκάστλ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ομάδα του Άρνε Σλοτ, ωστόσο οι «καρακάξες» στέκονταν εμπόδιο σε επικείμενη μετακίνηση του παίκτη. Χρησιμοποιούμε παρελθοντικό χρόνο καθώς η απόκτηση του Νικ Βολτεμάντε, που έγινε η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της Νιουκάστλ, φαίνεται πως ανοίγει την.. πόρτα για πώληση του Ίσακ στους «Reds», με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως το deal θα κλείσει κοντά στα 150 εκατ. ευρώ!

Όσον αφορά την περίπτωση του Μαρκ Γκεχί, αυτή φαντάζει λίγο πιο δύσκολη ως προς την υλοποίησή της. Αυτό διότι θα πρέπει πρωτίστως η Κρίσταλ Πάλας να βρει τον αντικαταστάτη του Άγγλου στόπερ και ύστερα να πει το «ναι» στην πρόταση 42 εκατ. ευρώ της Λίβερπουλ, που πάντως παραμένει αισιόδοξη. Ο λόγος είναι ότι ακόμη και αν δεν βρεθεί αντικαταστάτης, η Πάλας κινδυνεύει να χάσει ως ελεύθερο τον Γκεχί το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και το συμβόλαιό του θα εκπνεύσει.

🚨🧨 Understand Liverpool are very optimistic about signing both Alexander #Isak AND Marc #Guehi before the end of Deadline Day.



At least one of the two is expected. #LFC are ready to submit a new offer for Isak as soon as Newcastle give the green light.@SkySportDE 🇸🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/PDmp5CO3Bf — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 29, 2025

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο κακός χαμός με τις αποχωρήσεις, «ψάχνεται» για κίπερ

Μεταφερόμαστε στο στρατόπεδο της μεγάλης αντιπάλου, της Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ, η οποία φαίνεται πως έχει αρκετά ανοικτά μέτωπα, με τα περισσότερα πάντως να αφορούν αποχωρήσεις. Μετά την πώληση του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στην Τσέλσι για 47 εκατ. ευρώ, σειρά αναμένεται να πάρουν οι Ράσμους Χόιλουντ, Άντονι και Τζέιντον Σάντσο.

Ο Δανός βρίσκεται ήδη στην Ιταλία, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στη Νάπολι, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Η περίπτωση του Βραζιλιάνου εξτρέμ «ταλαιπωρεί» την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, αφού την τελευταία στιγμή η Μπέτις έκανε πίσω, επικαλούμενη διαφωνίες στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του παίκτη, το μέλλον του οποίου είναι «στον αέρα». Παρομοίως και αυτό του Άγγλου winger, με την Ντόρτμουντ να παρουσιάζεται «ζεστή» να τον κλείσει στο φινάλε. Στους παραπάνω προσθέστε και τον Κόμπι Μέινου, που ζητά επίμονα να δοθεί δανεικός, χωρίς ωστόσο η διοίκηση να είναι θετική σε αυτό το ενδεχόμενο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» πάντως δεν περιορίζονται στις πωλήσεις, καθώς συνεχίζουν τις επαφές με την Άντβερπ για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα, Σένε Λάμενς. Ωστόσο, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε το πρωί της Κυριακής (31/8) πως η Γιουνάιτεντ έκανε εκ νέου επαφές με την Άστον Βίλα για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του Λάμενς.

🚨 EXCL: Manchester United make new approach with Aston Villa for Emiliano ‘Dibu’ Martínez.



Talks remain ongoing for Senne Lammens while Man United want to be ready if deal collapses with less than 48h to go…



…and new approach for Dibu took place with Villa + his camp. pic.twitter.com/AMzKtH7iys August 31, 2025

Τσέλσι: Ο... κακός χαμός μετά τον τραυματισμό του Ντέλαπ και ο...ανένδοτος Τζάκσον

Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8), όλα έδειχναν πως ο Φακούντο Μπουονανότε θα αποτελούσε την τελευταία προσθήκη της Τσέλσι, που μέχρι στιγμής έχει βγάλει από τα ταμεία της περί τα 325 εκατ. ευρώ για τους Ζοάο Πέδρο, Μπάινο Γκίτενς, Λιαμ Ντέλαπ, Γιορέλ Χάτο και Αλεχάντρο Γκαρνάτσο. Ωστόσο, ο τραυματισμός του Ντέλαπ στο παιχνίδι με τη Φούλαμ ενδέχεται να φέρει νέα... προσθήκη στην επίθεση.

Βέβαια όλα θα εξαρτηθούν από την τροπή που θα πάρει η υπόθεση του Νίκολας Τζάκσον. Τσέλσι και Μπάγερν συμφώνησαν χθες (30/8) για τον δανεισμό του Σενεγαλέζου, που βρίσκεται στο Μόναχο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Ωστόσο, ο τραυματισμός του Άγγλου στράικερ έκανε... αχταρμά την υπόθεση, με τους Λονδρέζους να ζητούν από τον Τζάκσον να επιστρέψει και τον ίδιο να αρνείται.

Όπως και αν έχει, ήδη στο ρεπορτάζ των νικητών του Conference League και Παγκόσμιων πρωταθλητών υπάρχουν τα ονόματα των Χάρντερ, αλλά και αυτό του Φερμίν Λόπες της Μπαρτσελόνα, η οποία φέρεται να ζητά 70 εκατ. ευρώ για να... σκεφτεί να τον πουλήσει.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Chelsea are now considering signing 𝗔𝗡𝗢𝗧𝗛𝗘𝗥 striker before the window shuts and have made enquiries for Conrad Harder from Sporting.



(Source: @David_Ornstein) pic.twitter.com/jPelt9Q48l — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 31, 2025

Άρσεναλ: Ινκάπιε in, Κίβιορ out

Το φετινό καλοκαίρι της Άρσεναλ ήταν άκρως εντυπωσιακό στο θέμα των μεταγραφών. Η διοίκηση του συλλόγου θέλοντας να ενισχύσει την προσπάθεια του Μικέλ Αρτέτα για κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχει πληρώσει μέχρι στιγμής κοντά στα 300 εκατ. ευρώ για να πάρει στο Λονδίνο τους Βίκτορ Γιόκερες, Μαρτίν Θουμπιμέντι, Εμπερέτσι Έζε, Νόνι Μαντουέκε, Κριστιάν Μοσκέρα, Κρίστιαν Νόργκαρντ και Κέπα Αριθαμπαλάγα.

Το ποσό αυτό όμως όπως όλα δείχνουν θα αυξηθεί κατά περίπου 52 εκατ. ευρώ, αφού η συμφωνία με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τον Πιέρο Ινκάπιε περιλαμβάνει δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς του 23χρονου στόπερ από το Εκουαδόρ. Η εξέλιξη αυτή στέλνει τον Γιάκουμπ Κίβιορ στην Πόρτο, που έχει δώσει τα χέρια με τους «κανονιέρηδες» για τον δανεισμό του παίκτη, με οψίον απόκτησης 26 εκατ. ευρώ.

🚨 BREAKING: Piero Hincapié to Arsenal, here we go! Deal in place with Bayer04 after agreement done with the player.



New defender joins #AFC on fee worth €52m plus sell-on clause with medical set to follow next, as @David_Ornstein reports.



One more top addition for Arsenal. 🇪🇨 pic.twitter.com/Gg3mVdrKJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Μάντσεστερ Σίτι: Όλα στον... «άσο»

«Φειδωλή» παρουσιάστηκε στο θερινό μεταγραφικό παζάρι του 2025 η Μάντσεστερ Σίτι, τουλάχιστον συγκριτικά με περασμένες χρονιές. Ο Άραβες ξόδεψαν μέχρι ώρας λίγο πάνω από 175 εκατ. ευρώ για να ντύσουν στα γαλάζια τους Τιτζάνι Ράιντερς, Ραγιάν Τσερκί, Αϊτ-Νουρί Τζέιμς Τράφορντ και Σβερε Νίπαν. Το τέλος όμως μπορεί να κρύβει και μια... «βόμβα».

Αυτή του Τζίτζι Ντοναρούμα, με τον Ιταλό ήδη να έχει πει «αντίο» στην Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας έρθει σε συμφωνία με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που πρόκεται να πληρώσει κοντά στα 35 εκατ. ευρώ στους πρωταθλητές Ευρώπης. Για να ολοκληρωθεί ωστόσο το θέμα θα πρέπει πρώτα να... αποχωρήσει ο Έντερσον! Ο Βραζιλιάνος πορτιέρε από τις αρχές του καλοκαιριού ήταν στην πόρτα της εξόδου, με τις Φενέρμπαχτσε και Γαλατάσαραϊ να διεκδικούν την υπογραφή του στο... φώτο φίνις!