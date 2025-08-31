Ρόδρι: Το ασύλληπτο σερί... έσπασε - Έχασε ξανά αγώνα Premier League ως βασικός μετά από 2,5 χρόνια!
Τα ρεκόρ λένε πως είναι για να σπάνε, αλλά στην περίπτωση του Ρόδρι δεδομένα θα ήθελε να κρατήσει τουλάχιστον για λίγο ακόμα. Ο Ισπανός άλλωστε είχε... καλομάθει. Στους τελευταίους αγώνες στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινούσε βασικός, η Μάντσεστερ Σίτι δεν έχανε ποτέ!
Και δεν μιλάμε για πέντε, δέκα ή είκοσι αγώνες... Αλλά για 49 στη σειρά! Τελευταία φορά που οι Citizens έχασαν σε αγώνα της Premier League με τον Ρόδρι βασικό στο γήπεδο ήταν τον Φεβρουάριο του 2023 απέναντι στην Τότεναμ, όμως το πλήρωμα του χρόνου έφτασε ξανά.
Ο Ρόδρι πήρε το χρίσμα από τον Πεπ Γκουαρδιόλα να ξεκινήσει βασικός απέναντι στη Μπράιτον για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2024 και πριν τη ρήξη χιαστού, όμως η επιστροφή του δεν συνδυάστηκε με επέκταση του ασύλληπτου ρεκόρ.
Αντιθέτως η Μπράιτον λύγισε με ανατροπή τη Σίτι και έσπασε μετά από 2,5 χρόνια το απίστευτο σερί του Ισπανού μέσου, ο οποίος γεύτηκε μετά από καιρό την πικρή γεύση της ήττας...
Rodri is in Man City's starting XI for the first time since September 2024 against Arsenal!— Premier League (@premierleague) August 31, 2025
Did you know he's unbeaten in his last 49 Premier League starts?! 😯 pic.twitter.com/lxr6iYcbF6
