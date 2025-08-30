Σε ένα τοπικό ντέρμπι όπου πρωταγωνίστησε το... VAR, η Τσέλσι επικράτησε της Φούλαμ (2-0) με τα γκολ των Ζοάο Πέδρο και Έντσο Φερνάντες και πήρε το δεύτερο σερί τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Έκανε το καθήκον της η Τσέλσι, πήρε το ντέρμπι του Δυτικού Λονδίνου απέναντι στη Φούλαμ (2-0) μέσα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όμως για ακόμα μια φορά τη μεγαλύτερη κουβέντα δεν τη σήκωσαν οι παίκτες αλλά το VAR που πρωταγωνίστησε και δημιούργησε μπόλικη μουρμούρα. Όπως και να έχει, οι Μπλε, χάρη στα γκολ των Ζοάο Πέδρο και Έντσο Φερνάντες, έφτασαν στο πολυπόθητο τρίποντο και ανέβηκαν στους επτά βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Μαρέσκα μπήκε μουδιασμένη στο ματς και για ώρα οι φιλοξενούμενοι, έχοντας βραχυκυκλώσει την αντίπαλό της, ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο. Στο 21o λεπτό, ο Τζος Κινγκ ξεχύθηκε στον χώρο και νίκησε τον Σάντσεθ, όμως το VAR κάλεσε για έλεγχο τον ρέφερι Τζόουνς κι εκείνος υπέδειξε φάουλ στη ρουλέτα του Μουνίζ πάνω στον Τσάλομπα και ακύρωσε το γκολ για πάτημα του Βραζιλιάνου.

#CHEFUL – 22’ VAR OVERTURN



After VAR review, the referee overturned the original decision of goal to Fulham.



Referee announcement: “After review, Fulham number nine commits a careless challenge, stands on the foot of the Chelsea defender, therefore we disallow the goal and we… August 30, 2025

Όσο τα social media ακόμα εκρήγνυντο για αυτή την απόφαση, η Τσέλσι μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ζοάο Πέδρο με κεφαλιά από το κόρνερ του Έντσο Φερνάντες άνοιξε το σκορ και συνέχισε το σερί του. Οι Μπλε έκλεισαν με γκολ το πρώτο μέρος και άνοιξαν το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο.

#CHEFUL – 50’ VAR OVERTURN



After VAR review, the referee overturned the original decision of no penalty to Chelsea.



Referee announcement: “After review, Fulham thirty makes his body unnaturally bigger by blocking a cross, with his arms extended away from his body. Therefore… — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 30, 2025

Μετά από ακόμη έναν μακροσκελή έλεγχο του VAR, ο Τζόουνς έδειξε την άσπρη βούλα για χέρι του Σεσενιόν στη σέντρα του Τσάλομπα και ο Έντσο Φερνάντες ευστόχησε στο πέναλτι για να κλειδώσει από νωρίς τη σημαντική νίκη της Τσέλσι, αφού όσο κι αν προσπάθησε, η Φούλαμ δεν μπήκε ξανά στο ματς.