Τριπλή ελληνική εκπροσώπηση στους καλύτερους νέους στον κόσμο: Καρέτσας, Κωστούλας και Τζίμας στη λίστα της Gazzetta dello Sport

Μετά την κατάκτηση του Golden Boy Web από τον Χρήστο Μουζακίτη, ακόμα μία ελληνική εκπροσώπηση, αυτή τη φορά τριπλή, με τους Τζίμα, Καρέτσα και Κωστούλα να είναι ανάμεσα στους καλύτερους νέους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου δείχνει να είναι φτιαγμένο από... χρυσό, με τις πρώτες διακρίσεις να έρχονται ήδη στη χώρα μας για τη νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών. Μετά την κατάκτηση του βραβείου του Golden Boy Web από τον Χρήστο Μουζακίτη, ήρθε η σειρά των Καρέτσα, Τζίμα και Κωστούλα να βρεθούν ανάμεσα στους 80 κορυφαίους νέους στον κόσμο.

Η «Gazzetta dello Sport» έφτιαξε μία λίστα 80 ονομάτων, με τον ποδοσφαιριστή της Γκενκ να κατακτά την 52η θέση ενώ το ντουέτο της Μπράιτον κατέκτησε τη 62η και 63η θέση αντίστοιχα. Φυσικά, ερωτηματικά υπήρξαν σχετικά με την απουσία του Μουζακίτη ενώ ο Γιαμάλ ήταν στην κορυφή.