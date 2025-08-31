Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι πολύ κοντά στον στόπερ της Κρίσταλ Πάλας, εξέλιξη που ενδέχεται να... στείλει στη Μίλαν τον Γκόμεζ.

Φινάλε μεταγραφών με... θρίλερ αναμένεται στην κόκκινη πλευρά του Μερσεϊσάιντ, καθώς η Λίβερπουλ έχει τη δεδομένη στιγμή τουλάχιστον τρία ανοικτά μέτωπα, με τα δυο να συνδέονται άμεσα μεταξύ τους.

Πέραν της περίπτωσης του Αλεξάντερ Ίσακ που παραμένει σταθερά στο προσκήνιο, οι «Reds» φέρεται να βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μαρκ Γκεχί από την Κρίσταλ Πάλας. Όπως μεταδίδουν αρκετά ρεπορτάζ, μεταξύ των οποίων και αυτό του Νικολό Σκίρα, οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι «μια ανάσα» από τη συμφωνία με τους Λονδρέζους, για χάρη του Άγγλου στόπερ.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ένα ποσό της τάξεως των 42 εκατ. ευρώ, συν 10% ποσοστό μεταπώλησης που θα «καρπωθεί» η Πάλας. Μάλιστα, ο ίδιος ο παίκτης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ εδώ και αρκετό καιρό, για συνεργασία πέντε ετών.

🚨 Marc Guehi is ONE STEP away from completing his move to Liverpool. 🔜



€42M fee + 10% sell on clause agreed. Contract until 2030 agreed.



Just waiting for the final green light from Crystal Palace.



(Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/NM1uJ5nERW August 31, 2025

Αν τελικά τα δυο κλαμπ δώσουν τα χέρια, δεν αποκλείεται ο Τζο Γκόμεζ να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» με προορισμό την Ιταλία και τη Μίλαν, η οποία έστειλε επίσημη προσφορά στους «κόκκινους», όπως έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που αναφέρει πως οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.