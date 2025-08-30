Ποδοσφαιριστής της Τσέλσι και με τη βούλα ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, με τους Μπλε να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με επταετές συμβόλαιο.

Το σίριαλ της μεταγραφής του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στην Τσέλσι έφτασε επιτέλους στο τέλος του. Αφού οι Μπλε έδωσαν τα χέρια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το ποσό των 47 εκατομμυρίων ευρώ, ο Αργεντινός επιθετικός έλαβε το πράσινο φως για να μεταβεί στο Λονδίνο και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Έτσι κι έγινε με τον 21χρονο εξτρέμ να βάζει την υπογραφή του σε επταετές συμβόλαιο συνεργασίας και να ανακοινώνεται από τη νέα του ομάδα. «Είναι μια απίστευτη στιγμή για μένα και την οικογένειά μου να ενταχθώ σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο.

Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Παρακολούθησα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το να γίνομαι μέλος των παγκόσμιων πρωταθλητών είναι κάτι ξεχωριστό – είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο! Είναι εκπληκτικό που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος» τόνισε ο Αργεντινός στις πρώτες του δηλώσεις ως Μπλε.

Θυμίζουμε πως το deal θα κοστίσει στην Τσέλσι ένα ποσό κοντά στα 47 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα οι Κόκκινοι Διάβολοι θα διατηρήσουν κι ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 10% για τον ποδοσφαιριστή.

Την προηγούμενη σεζόν ο Γκαρνάτσο κατέγραψε συνολικά 58 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με απολογισμό έντεκα γκολ και δέκα ασίστ.