Γκαρνάτσο: Κλείνει στην Τσέλσι με 47 εκατ. ευρώ
Ολοκληρώνεται η... πολυτάραχη μεταγραφή του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στην Τσέλσι. Ο Αργεντινός επιθετικός δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη νέα σεζόν κι έψαχνε τρόπο διαφυγής από τον σύλλογο, με προτίμηση να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Premier League.
Οι Μπλε του έδωσαν απλόχερα αυτή την ευκαιρία, αλλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο κλαμπ αποδείχθηκαν χρονοβόρες και ιδιαίτερα μακρόσυρτες. Παρόλα αυτά φαίνεται πως πλέον απομένουν μονάχα τα τυπικά για την ολοκλήρωση του deal.
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο ομάδες έχουν δώσει τα χέρια για το ποσό των 47 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι Κόκκινοι Διάβολοι θα διατηρήσουν ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 10%.
Ο Αργεντινός μάλιστα βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο προκειμένου να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο επταετούς διάρκειας με την Τσέλσι. Την προηγούμενη σεζόν ο Γκαρνάτσο κατέγραψε συνολικά 58 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό έντεκα γκολ και δέκα ασίστ.
🚨💙 Alejandro Garnacho has arrived in London as Chelsea and Manchester United have signed all documents.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
The deal is completed club to club for £40m plus 10% sell-on clause. 🇦🇷
Medical to follow then Garnacho will sign his seven year deal at Chelsea. pic.twitter.com/PoiNPy1CfO
