Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άναψε το «πράσινο φως» για την μετακίνηση του Άντονι στη Μπέτις, με τον Βραζιλιάνο να πλησιάζει ολοένα και πιο πολύ στους Ανδαλουσιάνους.

Έτοιμοι για επανένωση Άντονι και Μπέτις! Τις τελευταίες ώρες, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συμφωνία μεταξύ των Ανδαλουσιάνων και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ και σύμφωνα με το «Sky Sports» οι Κόκκινοι Διάβολοι αποδέχθηκαν την πρόταση των Βερδιμπλάνκος.

Το «πράσινο φως» άναψε πλέον και ο Άντονι είναι... ελεύθερος να ταξιδέψει στην Ισπανία προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί το deal είναι να δώσουν τα χέρια η Μπέτις και ο ποδοσφαιριστής. Έτσι, η Μπέτις -την οποία ο ΠΑΟΚ θα βρει μπροστά του στο Europa League- αναμένεται να ενισχυθεί με έναν παίκτη που την περασμένη σεζόν έκανε τη διαφορά με το... καλησπέρα.

Μεσούσης της σεζόν, είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στους Ανδαλουσιάνους και ξεχώρισε με εννέα γκολ και πέντε ασίστ σε 26 εμφανίσεις, με τον ίδιο να παραδέχεται από νωρίς ότι στην Μπέτις βρήκε τον καλό του εαυτό και μαζί την... χαμένη του ευτυχία!