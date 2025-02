Ο Άντονι μοιάζει αναγεννημένος με τη φανέλα της Μπέτις και έτσι ακριβώς αισθάνεται ο ίδιος μετά το... εκρηκτικό του ξεκίνημα στη La Liga, εκεί όπου δηλώνει «ευτυχισμένος».

Η ζωή μακριά από την Αγγλία και την Premier League είναι «γλυκιά» για τον Άντονι, ο οποίος συνεχίζει μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν στην Μπέτις ως δανεικός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπέτις έχοντας καταγράψει τρία γκολ και μία ασίστ στις τέσσερις πρώτες του συμμετοχές σε La Liga και Conference League. Ο ίδιος σε δηλώσεις του θεωρεί ότι ο δανεισμός του στον ισπανικό σύλλογο ήταν ό,τι χρειαζόταν αυτή τη στιγμή η... πληγωμένη του καριέρα.

«Κάθε μέρα ξυπνάω χαμογελαστός και πέφτω για ύπνο χαμογελαστός και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα. Είμαι ευγνώμων για το διάστημα που πέρασα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι ας είχα δύσκολες στιγμές. Από όταν ήρθα εδώ βρήκα τον εαυτό μου, αυτό είναι η ευτυχία! Οι άνθρωποι εδώ είναι σαν εμάς στη Βραζιλία και επίσης ο ήλιος βοηθάει, η πόλη είναι καλύτερη και περνάω πολύ καλά εδώ», επεσήμανε ο Άντονι προσθέτοντας ότι ο Μάνουελ Πελεγκρίνι τού έχει δώσει τρομερή αυτοπεποίθηση.

Moving to Real Betis helped Antony regain his happiness 🥹💚



(via @RealBetis) pic.twitter.com/bOLhBmS6ds