Μαρινάκης: «Η Νότιγχαμ έχει ομάδα για να φτάσει μέχρι τέλους στο Europa League»

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στην κάμερα της Cosmote TV μετά την κλήρωση της Νότιγχαμ Φόρεστ στη League Phase του Europa League.

Μια μέρα μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε και στην κλήρωση της Nότιγχαμ Φόρεστ για τη League Phase του Europa League.

Ο διοικητικός ηγέτης των Πειραιωτών και του κλαμπ της Premier League μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά την κλήρωση και τόνισε πως η Νότιγχαμ έχει την ποιότητα να πάει μέχρι τέλους στη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη

«Όλος ο κόσμος στο Νότιγχαμ ονειρευόντουσαν την επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Πιστεύω ότι η Νότιγχαμ έχει μία πάρα πολύ καλή ομάδα για το Europa League, δύσκολη κλήρωση, αλλά πιστεύω πως έχουμε την ομάδα για να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να πάμε μέχρι τέρμα. Είμαι αισιόδοξος ότι η ομάδα αυτή έχει ενισχυθεί.

Με σκληρή δουλειά θα μπορέσει να προχωρήσει πολύ καλά στη διοργάνωση. Κληρωθήκαμε με τη Μάλμε και όλοι θυμούνται το 1979 που την κερδίσαμε και κατακτήσαμε το Champions League. Θα είναι μία πολύ καλή περίσταση για να φέρει μνήμες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες δεν ξεχνιούνται».

Για τις μεταγραφές της Νότιγχαμ και την εικόνα της ομάδας: «Η εικόνα είναι καλύτερη από πέρυσι και μην ξεχνάμε ότι έχουμε στην ομάδα ακόμη τους 10 από τους 11 παίκτες που πήγαν πολύ καλά. Φέτος έχουμε ενισχυθεί. Είναι κάτι που χρειαζόταν, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα παιχνίδια.

Πλέον έχουμε περισσότερους παίκτες, καλούς παίκτες, ισάξιους παίκτες και πιστεύω ότι αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε. Θα τελειώσουμε και τις επόμενες 48 ώρες ορισμένες διαπραγματεύσεις για 2-3 άλλους παίκτες. Θεωρώ ότι όταν έρθει η ώρα θα είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται».