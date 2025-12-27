Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν εκτίμησε ιδιαίτερα τον cameraman που βρέθηκε στον δρόμο του μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε σπουδαίο, δραματικό «διπλό» στο «City Ground», αφού επικράτησε 2-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ με γκολ του Τσερκί λίγο πριν το φινάλε. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, όπως ήταν λογικό έτρεξε να πανηγυρίσει με τους οπαδούς της ομάδας μετά το τελευταίο σφύριγμα, ωστόσο λογάριασε χωρίς τον... cameraman.

Ο εργαζόμενος του TNT Sports, στην προσπάθειά του να απαθανατίσει τις στιγμές, μπήκε στον δρόμο του Πεπ κι αυτός δεν το εκτίμησε καθόλου. Δεν δίστασε μάλιστα να το εκφράσει αυτό, σταματώντας απότομα, κάνοντας χαρακτηριστικές χειρονομίες και γκριμάτσες!

Pep Guardiola is not happy with the cameraman. 😂

pic.twitter.com/egQgik1IoA December 27, 2025

Υπενθυμίζουμε πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Γκουαρδιόλα έχει... περιστατικό με cameraman. Πριν λίγο καιρό είχε κάνει... ντου σε άλλον βιντεογράφο στο «St' James' Park», ζητώντας στη συνέχεια ταπεινά συγγνώμη για το λάθος του.