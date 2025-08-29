Τσάβι Σίμονς: Deal 60 εκατ. ευρώ μεταξύ Τότεναμ και Λειψία για τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό
Άλλο ένα μεταγραφικό σίριαλ πλησιάζει στο τέλος του, με τον Τσάβι Σίμονς να βρίσκεται στην τελική ευθεία για να γίνει μόνιμος κάτοικος Λονδίνου. Η Τότεναμ εκμεταλλεύτηκε την καθυστέρηση της Τσέλσι να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και έφτασε σε συμφωνία με τη Λειψία.
Όπως αποκαλύπτει ο έγκριτος δημοσιογράφος Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι Ταύροι είπαν το «ναι» στην επίσημη πρόταση των 60 εκατ. ευρώ από τα Σπιρούνια. Η προσφορά έγινε δεκτή, με τον 22χρονο να ενθαρρύνει τη μετακίνηση του, καθώς θεωρεί την Premier League ως το καλύτερο πρωτάθλημα για να συνεχίσει την καριέρα του.
Ο Σίμονς έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ η Τότεναμ ήρθε σε συμφωνία και με τον ίδιο για τις απαιτήσεις του συμβολαίου του. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.
Την περασμένη σεζόν, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λειψίας 33 φορές, καταγράφοντας 11 γκολ και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨 Xavi Simons has completed medical before moving to Tottenham Hotspur from RB Leipzig. €60m deal agreed club-to-club + personal terms done for 22yo attacker to join #THFC pending final details being sorted between Dutch int’l & #RBLeipzig @TheAthleticFC https://t.co/El71bT5Q2z— David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2025
