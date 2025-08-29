Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, η Λειψία έδωσε τα χέρια με την Τότεναμ για την παραχώρηση του Τσάβι Σίμονς, αντί 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Άλλο ένα μεταγραφικό σίριαλ πλησιάζει στο τέλος του, με τον Τσάβι Σίμονς να βρίσκεται στην τελική ευθεία για να γίνει μόνιμος κάτοικος Λονδίνου. Η Τότεναμ εκμεταλλεύτηκε την καθυστέρηση της Τσέλσι να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και έφτασε σε συμφωνία με τη Λειψία.

Όπως αποκαλύπτει ο έγκριτος δημοσιογράφος Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι Ταύροι είπαν το «ναι» στην επίσημη πρόταση των 60 εκατ. ευρώ από τα Σπιρούνια. Η προσφορά έγινε δεκτή, με τον 22χρονο να ενθαρρύνει τη μετακίνηση του, καθώς θεωρεί την Premier League ως το καλύτερο πρωτάθλημα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Σίμονς έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ η Τότεναμ ήρθε σε συμφωνία και με τον ίδιο για τις απαιτήσεις του συμβολαίου του. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Την περασμένη σεζόν, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λειψίας 33 φορές, καταγράφοντας 11 γκολ και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.