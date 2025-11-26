Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αποψινών (26/11) αγώνων του Champions League.

Η δεύτερη πράξη της 5ης αγωνιστικής του Champions League διεξάγεται απόψε (26/11) και φυσικά η μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεχωρίζει.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο στις 22:00 στο Φάληρο, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το MEGA και το Cosmote Sport 2.

Η δράση ξεκινάει νωρίτερα βέβαια, καθώς στις 19:45 η Πάφος θέλει τη 2η της νίκη στον θεσμό, υποδεχόμενη τη Μονακό (Cosmote Sport 3). Την ίδια ώρα, η Κοπεγχάγη φιλοξενεί την Καϊράτ, παιχνίδι που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5.

Συνέχεια στις 22:00 με ακόμη 6 σπουδαία ματς. Φυσικά, τη... μερίδα του λέοντος καταλαμβάνει η μάχη στο Λονδίνο, ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 3). Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ (Cosmote Sport 4) αλλά και το παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν με την Τότεναμ (Cosmote Sport 7).

Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται (εκτός από το Φάληρο) στη Λισαβόνα, εκεί όπου η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη, περιμένει την Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη (Cosmote Sport 9). Παράλληλα θα διεξαχθούν και τα Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν (Cosmote Sport 5) και Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα (Cosmote Sport 8).

Οι μεταδόσεις της ημέρας