Οι άνθρωποι των πρωταθλητών Αγγλίας είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις περιπτώσεις των Ίσακ και Γκεχί, έχοντας έρθει σε προφορική συμφωνία με αμφότερους και περιμένουν εξελίξεις άμεσα.

Μπορεί το καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο σιγά σιγά να φτάνει στο τέλος του, ωστόσο η Λίβερπουλ δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη. Μετά από ένα «καυτό» καλοκαίρι με την απόκτηση των Βιρτς, Εκιτικέ, Φρίμπονγκ, Κέρκεζ και Λεόνι, οι πρωταθλητές Αγγλίας παραμένουν στο προσκήνιο και θέλουν να... κλείσουν με δυο δυνατές προσθήκες.

Αναφερόμαστε φυσικά στους Αλεξάντερ Ίσακ και Μαρκ Γκεχί, για τους οποίους το ενδιαφέρον των «Reds» κρατάει... μήνες. Όσον αφορά τον Σουηδό στράικερ της Νιουκάστλ, η υπόθεση τείνει να γίνει πραγματικό σίριαλ, με τον ίδιο να απέχει από τις υποχρεώσεις του συλλόγου, τονίζοντας με κάθε ευκαιρία πως θέλει να αγωνιστεί στο «Άνφιλντ».

Αντίθετα, η περίπτωση του Άγγλου στόπερ της Κρίσταλ Πάλας είναι πιο... απλή. Ο 25χρονος που αντιμετώπισε και... νίκησε τη Λίβερπουλ στον τελικό του Community Shield, περιμένει από τη διοίκηση της ομάδας να βρει τον αντικαταστάτη του, έτσι ώστε να προχωρήσει στην παραχώρησή του. Πάντως, όπως σημειώνει ο έγκριτος ρεπόρτερ, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, υπάρχει αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας του Μερσεϊσάιντ.

Η Λίβερπουλ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία και με τους δυο ποδοσφαιριστές, και περιμένει να βρεθούν οι αντικαταστάτες τους, για να ολοκληρώσει τις δυο μεταγραφές, πραγματοποιώντας ένα από τα πιο ενεργά καλοκαίρια της!