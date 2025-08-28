Ο Κώστας Τσιμίκας παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο του να παίξει στη Ρόμα, ωστόσο οι Τζιαλορόσι δεν τα έχουν βρει ακόμα με τη Λίβερπουλ.

Ύστερα από πέντε επιτυχημένα χρόνια στο «Άνφιλντ», ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται να οδεύει προς την έξοδο από τη Λίβερπουλ. Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ δύσκολα θα παραμείνει στους Reds, με αρκετές ομάδες να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρόμα είναι μία περίπτωση που ενθουσιάζει τον Έλληνα διεθνή, ο οποίος πιέζει τη διοίκηση των Reds ώστε να ολοκληρώσουν το deal για τον δανεισμό του.

Η Ρόμα ανεβάζει στροφές για την απόκτηση του Τσιμίκα, έχοντας ήδη καταθέσει πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς στη Λίβερπουλ, κάτι το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση από τους Άγγλους. Αυτό, γιατί επιθυμούσαν να τον αφήσουν να φύγει με κανονική μεταγραφή, ωστόσο το σενάριο αυτό δε μοιάζει εφικτό τώρα.

Τον τελευταίο λόγο έχουν οι Ρωμαίοι, που εξετάζουν το αν θα τον εντάξουν στο δυναμικό τους ως δανεικό για την επόμενη σεζόν, με τη συμφωνία να μην περιλαμβάνει δικαίωμα αγοράς.